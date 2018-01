Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2019 – L’Italia vince il girone e continua a sognare se… Le combinazioni contro le Far Oer

L’Italia ha ancora una flebile speranze di vincere il girone di qualificazione ai Mondiali 2019 di pallamano maschile. Dopo aver perso contro la Romania e sconfitto l’Ucraina all’ultimo respiro, gli azzurri si giocano il tutto per tutto nell’ultima giornata del torneo che si sta disputando al PalaResia di Bolzano. Servirà un’autentica impresa contro le Far Oer nel match in programma sabato 13 gennaio (ore 20.45) ma soprattutto servirà un risultato favorevole dall’incontro precedente tra Ucraina e Romania. Soltanto la prima del raggruppamento accederà ai playoff che assegnano i pass per la rassegna iridata.

Questa è l’unica possibilità che permettere all’Italia di continuare a sperare nella qualificazione ai Mondiali 2019 di pallamano maschile. Siamo in piedi soltanto per l’aritmetica ma la speranze è l’ultima a morire.





Vincere con 23 reti di scarto contro le Isole Far Oer e sperare che l’Ucraina batta la Romania con quattro gol di scarto. Oppure vincere di 24 e sperare nel successo dell’Ucraina con 5 gol di scarto e via dicendo.