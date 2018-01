Pallamano: la Nazionale italiana viene sconfitta da Israele a Merano, ora testa alle qualificazioni ai Mondiali 2019

Si è chiusa con una sconfitta la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana al girone di qualificazione ai Mondiali di pallamano maschile 2019, arrivata alla Palestra Karl Wolff di Merano contro la compagine di Israele, per il punteggio di 29-27.

La gara ha visto sin da subito il tecnico Riccardo Trillini sperimentare diverse rotazioni in tutti i ruoli, soprattutto in quello di centrale, con il solo Thomas Postogna a difendere la porta per tutto il primo tempo, ad eccezione di un tiro dai sette metri. A metà partita il punteggio era dunque in parità sul 15-15, con gli azzurri trascinati da un super Ratko Starcevic, capace di ben figurare davanti al proprio pubblico, mentre la difesa si è mostrata a tratti molto lacunosa.

Nella ripresa le due squadre hanno continuato a provare soluzioni offensive, con la Nazionale che più volte è ricorsa al doppio pivot con portiere di movimento, non riuscendo però a trovare frequentemente la via gol, cedendo nel finale sino al conclusivo 29-27 in favore degli israeliani.

Il tempo del rodaggio è però finito, e da giovedì 11 a sabato 13 gli azzurri saranno impegnati al Pala Resia contro Romania, Isole Far Oer e Ucraina, a caccia di un posto nei play-off validi per la rassegna iridata, che si disputerà tra Germania e Danimarca.

Il programma delle qualificazioni al Pala Resia di Bolzano:

giovedì 11 gennaio

h 16:30 | Ucraina – Far Oer

h 19:00 | Italia – Romania

venerdì 12 gennaio

h 16:30 | Far Oer – Romania

h 19:00 | Italia – Ucraina

sabato 13 gennaio

h 18:15 | Romania – Ucraina

h 20:45 | Italia – Far Oer

Foto: FIGH

