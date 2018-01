Olimpiadi Invernali, tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nello slittino. Due trionfi per Zoeggeler e Hildgartner

Prosegue il percorso di avvicinamento all’appuntamento più importante di questo 2018 per gli sport invernali: le Olimpiadi di PyeongChang che scatteranno il prossimo 9 febbraio. Tra le gare più attese in casa Italia ci saranno sicuramente quelle dello slittino: una disciplina che ha regalato, negli anni, davvero molti allori ai colori azzurri. Andiamo a scoprire tutte le medaglie d’oro vinte nella storia dal Bel Paese.

Il grande protagonista è sicuramente Armin Zoeggeler, il più titolato atleta azzurro (e anche dello slittino in generale) della disciplina. L’attuale direttore tecnico della nazionale italiana detiene il record di edizioni a podio consecutive: addirittura da Lillehammer 1994 a Sochi 2014, per venti anni, non è mai sceso dalla top-3. Due i trionfi: quello di Salt Lake City 2002 e quello, eccezionale, in casa a Torino 2006. Due medaglie d’oro, divise tra singolo e doppio, anche per Paul Hildgartner. Il nativo di Chienes si è imposto prima nel doppio, assieme a Walter Plaikner, a Sapporo 1972 (successo a pari merito con i teutonici Horst Hörnlein – Reinhard Bredow), poi dodici anni dopo, a Sarajevo 1984, è riuscito a trionfare nel singolo maschile.

Altri due successi nella storia per i colori italiani. Nell’edizione trionfale di Lillehammer 1994 l’Italia ha dominato in lungo e in largo nella disciplina, prendendosi tutti i trionfi. Nel doppio si sono imposti Kurt Brugger – Wilfried Huber, nella doppietta che ha visto d’argento Hansjörg Raffl – Norbert Huber. Tra le donne invece è entrata nella storia Gerda Weissensteiner: l’altoatesina è stata la prima ed unica atleta italiana capace di vincere medaglie olimpiche in due discipline diverse, portandosi a casa, dodici anni dopo l’oro in Norvegia nello slittino, il bronzo nel bob a 2 con Jennifer Isacco a Torino 2006.













Foto: By Hagen Frey – Own work, CC BY-SA 3.0, Link