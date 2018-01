Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: gli atleti con più partecipazioni ai Giochi. Noriaki Kasai verso il record

Come gli amanti degli sport invernali sanno, la prima clamorosa notizia riguardante i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 è arrivata qualche giorno fa: la Norvegia ha infatti escluso il veterano Ole Einar Bjørndalen dai propri convocati, negandogli la settima partecipazione di fila. Il fuoriclasse norvegese, tuttavia, non detiene il record di partecipazioni alla rassegna a cinque cerchi invernale.

A poter battere il primato, invece, sarà il giapponese Noriaki Kasai, che vanta già sette partecipazioni nel salto con gli sci, detenendo per ora il record in coabitazione con lo slittinista russo Albert Demtschenko. Se quest’ultimo si è oramai ritirato dall’attività agonistica, il nipponico potrebbe far parte della spedizione del Sol Levante per la vicina penisola coreana, con la possibilità di salire a quota otto rassegne della neve e del ghiaccio.

A quota sei, a pari merito con il già citato Bjørndalen, troviamo anche i migliori italiani in questa classifica: Gerda Weissensteiner (slittino e bob), Wilfried Huber (slittino) e lo slittinsta Armin Zöggeler, medagliato in ogni occasione dal 1994 al 2014. Sempre a quota sei troviamo il bobbista svedese Carl-Erik Eriksson (1964-1984), il pattinatore di velocità australiano Colin Coates (1968-1988), il biatleta austriaco Alfred Eder (1976-1984), la fondista finlandese Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen (1976-1984), la sua compagna di squadra Harri Kirvesniemi (1980-1998), il fondista tedesco Jochen Behle (1980-1998), il biatleta britannico Michael Dixon (1984-2002), l’hockeista finlandese Raimo Helminen (1984-2002), lo slittinista austriaco Markus Prock (1984-2002), la pattinatrice di velocità ungherese naturalizzata austriaca Emese Hunyady (1984-2002), lo slittinista tedesco Georg Hackl (1988-2006), il fondista russo Sergei Tchepikov (1988-2006), la fondista ceca Kateřina Neumannová (1988-2006), il biatleta lettone Ilmārs Bricis (1992-2010), il fondista estone Andrus Veerpalu (1992-2010), lo sciatore alpino del Liechtenstein Marco Büchel (1992-2010), la slittinista lettone Anna Orlova (1992-2010), l’hockeista finlandese Teemu Selänne (1992, 1998-2014), la pattinatrice di velocità tedesca Claudia Pechstein (1992-2006, 2014), il fondista bielorusso Sergei Dolidovich (1994-2014), il combinatista statunitense Todd Lodwick (1994-2014), il saltatore con gli sci finlandese Janne Ahonen (1994-2014), il combinatista austriaco Mario Stecher (1994-2014) ed il pattinatore di velocità sudcoreano Lee Kyou-hyuk (1994-2014).

Il record assoluto di partecipazioni alle Olimpiadi è invece detenuto dal cavaliere canadese Ian Millar, presente in dieci edizioni diverse (1972-1976, 1984-2012).

Foto: Erlend Bjørtvedt