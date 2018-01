Nuoto: Gregorio Paltrinieri si impone ancora una volta nei 1500 sl in Australia a Sydney

Gregorio Paltrinieri concede il bis. Dopo essersi imposto nel corso del Victorian Open di Melbourne (Australia) nei suoi amati 1500 stile libero, il campione del mondo, olimpico ed europeo delle trenta vasche si è ripetuto anche a Sydney, nel campionato del Nuovo Galles del Sud, vincendo la gara più lunga in piscina (1500 stile libero) con il crono di 15’13”. Continua dunque, sotto una buona stella, la preparazione nell’emisfero australe di Greg che, sempre nella stessa competizione, era giunto terzo nei 400 stile libero con il tempo di 3’51″04 alle spalle di Eli Winnington (3’49″96) e dell’oro olimpico della specialità, nonché compagno di allenamenti, Mack Horton (3’50″93).

Un test che fa bene senza dubbio anche al morale. Ricordiamo che il fuoriclasse nostrano farà ritorno in Italia a metà marzo ed in quel periodo prenderà parte anche alla prima tappa di Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Doha (Qatar, il 17 marzo), proprio per portare avanti seriamente il progetto delle acque libere.













Foto: Credit La Presse