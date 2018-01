NBA 2018: Thompson fa volare Golden State, Toronto stacca Cleveland

Prosegue senza pause, praticamente, la stagione regolare Nba 2017-2018. Anche oggi, ben dieci partite disputate per andare a definire classifiche che sono sempre più interessanti nella corsa playoff sia a Est che a Ovest. Non certo per merito dei Golden State Warriors, che con la quarta vittoria consecutiva hanno fatto la differenza su tutte le altre squadre, che in questo momento sembrano più in difficoltà. Grazie anche ad un ispirato Klay Thompson da 38 punti, i campioni Nba in carica si sono imposti 119-112 sui Chicago Bulls. Per i primi due quarti il match è stato equilibrato, con addirittura i Bulls che sono arrivati ad avere un margine discreto nella seconda frazione. Nel terzo quarto, però, Golden State ha alzato il ritmo sfiorando i 20 punti di vantaggio. Solo nell’ultimo hanno consentito una piccola rimonta a Chicago ma con risultato di fatto già acquisito. Oltre Thompson, serata da 30 punti anche per Steph Curry, mentre Durant si è fermato a 19.

Tra le altre big in campo i San Antonio Spurs, che sono tornati alla vittoria grazie al 100-95 sui Brooklyn Nets. Protagonista assoluto LaMarcus Aldridge, a referto con 34 punti fatti, in una partita dall’andamento simile a quella dei Warriors, con l’allungo decisivo nel terzo quarto prima di gestire, pur con qualche brivido in più, fino alla sirena di fine partita. Spostandoci ad Est, 5 punti di margine anche per i Toronto Raptors che si sono imposti sui Detroit Pistons 96-91. Vittoria particolarmente importante per la squadra canadese, che ha preso un margine piuttosto netto sui Cleveland Cavaliers nella lotta alla seconda posizione in classifica, mentre i Boston Celtics, attualmente primi, sono distanti 3 vittorie. Il match si è risolto nell’ultimo quarto, mentre in precedenza Toronto, al comando già dal primo periodo, si era fatta rimontare una decina di punti di vantaggio.

Interessante e pesante la vittoria dei Miami Heat, che superando 106-101 i Milwaukee Bucks hanno raggiunto Cleveland per numero di vittorie stagionali, anche se LeBron James e compagni sono ancora davanti in classifica avendo giocato una partita in meno per raggiungere questo stesso risultato. Da sottolineare la prova di Hassan Whiteside da 27 punti e 13 rimbalzi. In piena lotta per la terza posizione attualmente occupata dai Cavs anche i Washington Wizards, che però non hanno sfruttato una ghiotta occasione questa notte uscendo sconfitti dallo scontro con i Charlotte Hornets, che hanno dominato per tutto il match chiudendo 133-109, risultato che non ammette repliche. Ottima prestazione di Donovan Mitchell nella vittoria 120-105 degli Utah Jazz sui Sacramento Kings, che poco hanno potuto perdendo progressivamente contatto dagli avversari nel corso della partita.

Serata poco precisa al tiro per Marco Belinelli, che in ogni caso ha contribuito con 8 punti al successo degli Atlanta Hawks sui New Orleans Pelicans 94-93, con il canestro decisivo di Kent Bazemore nei secondi finali. La squadra dell’azzurro, nell’ultimo periodo, sembra aver finalmente trovato la quadra e si sta ben comportando rispetto a quanto fatto nella prima fase di campionato. Parlando di italiani, ancora assente Danilo Gallinari nel successo 109-104 dei Los Angeles Clippers sulla sua ex squadra, i Denver Nuggets. Netto successo, invece, degli Oklahoma City Thunder 114-90 sui Los Angeles Lakers, che hanno subito gran parte del passivo nel primo e nel terzo quarto. 27 punti per Carmelo Anthony, il miglior marcatore del match. Chiudiamo con la vittoria dei Memphis Grizzlies contro i New York Knicks 105-99. Per la formazione della Grande Mela, uno stop che di certo non è positivo nella rincorsa alla zona playoff.

I risultati di mercoledì 17 gennaio

Washington Wizards – Charlotte Hornets 109-133

New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks 93-94

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 100-95

Detroit Pistons – Toronto Raptors 91-96

Golden State Warriors – Chicago Bulls 119-112

New York Knicks – Memphis Grizzlies 99-105

Miami Heat – Milwaukee Bucks 106-101

Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder 90-114

Utah Jazz – Sacramento Kings 120-105

Dener Nuggets – Los Angeles Clippers 104-109













