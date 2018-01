NBA 2018: Golden State vince ancora contro Cleveland, perdono Spurs e Rockets

22 squadre in campo per un totale di 11 partite. Nottata intensa per quanto riguarda la stagione regolare NBA 2017-2018, che ha visto il secondo rematch stagionale delle scorse Finals tra Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Il successo è andato, proprio come nella partita di Natale, ai Warriors, che in questo momento hanno una maggior forza d’urto. LeBron James (32 punti a fine gara) e compagni hanno provato a reggere nei primi due quarti andando anche in vantaggio, ma nel secondo tempo hanno dovuto subire la rimonta e il sorpasso fino al 118-108 finale alla Quicken Loans Arena. Come LeBron, 32 punti anche per Kevin Durant, mentre Curry e Thompson hanno segnato rispettivamente 23 e 17 punti. Per Cleveland si tratta dell’ottava sconfitta nelle ultime 10: con sole 3,5 vittorie di margine sull’ottava posizione nelle Eastern Conference, è arrivato il momento di cambiare marcia.

Tra le big, passo falso sia per i San Antonio Spurs che per gli Houston Rockets. I primi, addirittura, hanno perso in casa degli Atlanta Hawks, squadra che fino a ieri deteneva il peggior record dell’intera lega. Dopo un match molto equilibrato, i padroni di casa sono riusciti a prendere un piccolissimo margine nell’ultimo quarto e difenderlo fino alla sirena di fine match 102-99. Impegnato anche Marco Belinelli, che nei 20′ in campo ha segnato 10 punti con 2/2 da tre punti. Houston, invece, è uscita sconfitta dalla sfida con i Los Angeles Clippers, passati al comando già dopo l’intervallo per poi reggere e imporsi 113-102 con 31 punti di un ispirato Lou Williams e 29 (con 10 rimbalzi) di Blake Griffin. Con questo risultato, San Antonio ha perso il terzo posto in classifica in favore di Minnesota, mentre Houston deve iniziare a guardarsi le spalle, anche se ha ancora 3 vittorie di vantaggio.

Tra le squadre favorite che hanno perso, anche i Toronto Raptors, attualmente secondi nella Eastern Conference alle spalle dei Boston Celtics. La squadra canadese si è arresa ai Philadelphia 76ers, trascinati da un Joel Embiid da 32 punti e 11 rimbalzi, che sicuramente hanno pesato nel 117-111 finale. Prestazione monster anche per Giannis Antetokounmpo: nel successo dei Milwaukee Bucks sui Washington Wizards ha messo a referto 27 punti e la bellezza di 20 rimbalzi, servendo anche 6 assist ai compagni. Nel derby di New York, vittoria dei Knicks sui Brooklyn Nets 119-104 con 26 di Porzingis, mentre gli Oklahoma City Thunder si sono mantenuti saldamente in quinta posizione a Ovest grazie al successo della notte contro i Sacramento Kings 95-88, propiziato come di consueto da un Russell Westbrook da 19 punti, 16 rimbalzi e 9 assist.

I Miami Heat, invece, hanno perso una grande occasione per raggiungere in classifica i Cavs al terzo posto uscendo sconfitti dal match contro i Chicago Bulls, che stanno provando a rientrare nella lotta per i playoff dopo una prima parte di stagione non facile, 119-111. Discorsi simile anche per i Charlotte Hornets, che hanno vinto una partita molto importante sotto questo aspetto superando 118-107 i Detroit Pistons, che occupano l’ottava posizione in classifica, l’ultima che consentirebbe a fine stagione regolare di accedere ai playoff. Per ora non hanno di questi problemi gli Indiana Pacers, che hanno rafforzato la loro posizione vincendo 109-94 sugli Utah Jazz: 28 punti per Victor Oladipo, miglior marcatore del match. Chiudiamo con Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies, che si è risolta 123-114 in favore della squadra del Tennessee. Entrambe, però, sembrano troppo lontane dalle zone alte della classifica per provare a entrare ai playoff.

I risultati di lunedì 15 gennaio:

Charlotte Hornets – Detroit Pistons 118-107

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 111-117

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 104-95

San Antonio Spurs – Atlanta Hawks 99-102

New York Knicks – Brooklyn Nets 119-104

Miami Heat – Chicago Bulls 111-119

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 114-123

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 88-95

Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 118-108

Indiana Pacers – Utah Jazz 109-94

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 102-113













Foto: Twitter NBA