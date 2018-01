NBA 2018: Anthony Davis batte Boston al supplementare. Career high per Evan Fournier, bene Portland e Denver

Quattro partite nella notte NBA. Un altro Anthony Davis show! Dopo i 48 punti segnati contro New York, la prima scelta del Drat 2012 si ripete anche contro Boston. Altra prestazione capolavoro e un’altra super doppia doppia da 45 punti e 16 rimbalzi nel successo dei suoi New Orleans Pelicans contro i Boston Celtics per 116-113 dopo un tempo supplementare.

I Pelicans sono alla terza vittoria consecutiva e ringraziano anche le due ottime prove di DeMarcus Cousins (19 punti e 15 rimbalzi) e Jrue Holiday (23 punti e 7 assist). A Boston non bastano i 27 punti di Kyrie Irving, che aveva pareggiato i conti a undici secondi dalla fine, portando il match all’overtime, dove invece ha sbagliato il tiro per un nuovo pareggio.

Notte da ricordare anche per il francese Evan Fournier, che firma il suo nuovo career high nel successo degli Orlando Magic contro i Minnesota Timberwolves per 108-102. Il transalpino chiude con 32 punti con anche sei triple a referto, mentre ai T’Wolves, che si fermano dopo cinque vittorie consecutive, non bastano i 28 punti di Jimmy Butler.

Importanti successi in chiave playoff nella Western Conference per Denver e Portland. I Nuggets si impongono 105-102 contro i Dallas Mavericks. Nikola Jokic è il mattatore del match con 29 punti, 18 rimbalzi e 7 assist, mentre dall’altra parte del campo il migliore è il rookie Dennis Smith Jr con 25 punti.

Devin Booker segna 43 punti, ma a festeggiare è la coppia Lillard-McCollum (31 punti il primo e 27 il secondo) nel successo dei Trail Blazers per 118-111 contro i Phoenix Suns.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Minnesota Timberwolves 108-102

Boston Celtics – New Orleans Pelicans 113-116 d.t.s

Denver Nuggets – Dallas Mavericks 105-102

Portland Trail Blazers – Phoenix Suns 118-111













