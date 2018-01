MotoGP, presentazione Ducati 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo

Quest’oggi alle ore 10.30, presso l’auditorium della sede di Borgo Panigale, sarà presentata la nuova Desmosedici il cui obiettivo è chiaro: centrare il titolo mondiale 2018 nella classe MotoGP.

Dopo una stagione estremamente positiva che ha visto Andrea Dovizioso in lizza per il titolo della top class, con lo spagnolo Marc Marquez, fino al GP di Valencia, la squadra italica si aspetta di confermarsi ad alto livello e puntare al bersaglio grosso, forte dei sei successi conquistati dal forlivese. La D16, infatti, dovrebbe disporre di un telaio volto a migliorare la velocità di percorrenza in curva, il vero punto debole della moto del Bel Paese. Un aspetto, sulla carta, che dovrebbe favorire lo stile di guida di Jorge Lorenzo, molto più bravo ad interpretare una due ruote con queste caratteristiche. Una Ducati, quindi, più adatta al maiorchino?La volontà è chiara: disporre di un mezzo meno fisico e incisivo sulle gomme. Per questo c’è molta curiosità e l’attesa à crescente.

L’evento sarà coperto in streaming in diretta sul live (gratuito) del sito motogp.com e su skysport.it oltre che avere tutti gli approfondimenti del caso da parte dei canali Sky con uno speciale previsto alle ore 18.00 su Sky Sport MotoGP HD.

Lunedì 15 gennaio

ore 10.30 Presentazione nuova Ducati – Diretta Streaming sul motogp.com e su skysport.it, collegamenti tv su Sky Sport













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI