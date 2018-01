Lotta, Frank Chamizo: “Passerò alla 74kg per le Olimpiadi, sarà difficile! Ora gli Europei, a Dance Dance Dance per staccare ma…”

Frank Chamizo si è preso un periodo di stacco dopo essersi laureato Campione del Mondo e ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del suo prossimo futuro: “Se c’è una cosa che mi frega è il cambio categoria: sono passato alla 70kg perché si pensava dovesse diventare olimpica, invece ora mi tocca aumentare e passare alla 74kg. E quella sì che è una categoria difficile. Ma ci penserò dal 2019. In ogni caso, se poi vinco anche in quella, passo alla storia per davvero“.

L’italo-cubano è comunque già entrato nella storia vincendo in due categorie diverse: “Sì è vero ma non voglio accontentarmi. Sai, vincere nel nostro sport è davvero difficile: è dominato da sempre dai russi, dagli iraniani, dai paesi dell’Est e chiunque altro sogna di poter arrivare al top. Io quando ero a Cuba sognavo giorno e notte di vincere un Mondiale e quando succedesse…è una sensazione che non riesco a spiegare“.

Quando rivedremo Chamizo sulla materassina: “Ad aprile c’è l’Europeo e ammetto che non sarà facile. Ora devo pensare a tornare in forma e solo allenarmi, poi quando sarà pronto farò sicuramente una gara di prova prima delle competizione continentale“.

Frank Chamizo ha confessato di non stare benissimo: “Sono stanco, ho voluto strafare nell’impegnarmi in mille cose cercando di stare al passo con gli allenamenti, ma ora come ora ammetto di non essere in formissima“.

Su Dance Dance Dance, il programma di ballo che lo vedrà protagonista dalla prossima settimana: “Meglio continuare a lottare. Il 2017 per me è stato incredibile: dopo aver vinto tutto, volevo prendermi una pausa, pensando che DDD mi avrebbe aiutato a staccare ma invece tra gli orari di registrazione e le mille prove ho lavorato più di prima. Comunque ho conosciuto delle belle persone e mi sono divertito. Carlotta Ferlito è una bellissima persona, anche se devo dire che siamo molto diversi: alcune volte ci siamo trovati, altre meno“.