LIVE Volley, Coppa Italia 2018: Civitanova-Modena, semifinale in DIRETTA. Modena parte forte, Civitanova rimonta! Azimut-Lube 1-1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Coppa Italia 2018 di volley maschile. Al PalaFlorio di Bari va in scena la supersfida tra la prima e la terza del campionato che si sono già affrontate domenica scorsa con il successo dei Canarini. Oggi i Campioni d’Italia cercano il riscatto per proseguire nella difesa del trofeo conquistato lo scorso anno mentre gli emiliani vogliono tornare in Finale per vincere quella Coppa Italia che manca da ormai due anni.

Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov dovranno trascinare la Lube mentre Modena si aggrapperà alla regia di Bruninho visto che Giulio Sabbi ed Earvin Ngapeth potrebbero non essere della partita: sarà Andrea Argenta a salvare la banda di Stoytchev e a regalare l’impresa? In palio la qualificazione alla Finale di domani contro la vincente di Perugia-Trento.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Coppa Italia 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

16.29: aceeeeeeee!!! Christenson!!! La Lube, nella massima difficoltà, riesce a ritrovarsi e pareggia il conto: 26-24. 1-1

16.29: murooooooo!!! Christenson su Ngapeth: 24-25 Lube

16.28: palla pesantissima di Ngapeth che prima sbaglia la ricezione e poi sul bagher di Bruno mette a terra un attacco difficile: 24-24

16.27: Juantorena!!! Stavolta colpisce la parte alta del muro e regala il set ball alla Lube: 23-24

16.27: la palla è fuori, non c’è tocco. 23-23

16.26: out Juantorena. Videocheck

16.26: vincente Holt! 22-23

16.26: Sander vincenteeeeee!!! 21-23

16.25: aceeeeeeeeee Sokolov!!!!!! 20-22

16.24: attenzione! Check e invasione di Modena. Rientra Argenta: 20-21 Civitanova

16.23. murooooo!!! Modena con Holt blocca la pipe di Juantorena! 21-20 Modena

16.22: la pipe di Ngapeth!!! 20-20

16.21: Sokolov!!! Azione confusa, errori in casa modenese: 19-20 Civitanova. Time out Stoytchev

16.20: Sander!!!!! Palla sulle mani del muro a chiudere una lunga azione! 19-19

16.20: muroooooooooo!!! Sokolov: 19-18 su Urnaut

16.19: Candellaro, primo tempo ritardato: 19-17

16.18: aceeee Mazzone! Juantorena riceve in palleggio la jump float di Mazzone ma la palla gli resta in mano. Time out Medei: 19-16

16.17: il pallonettooooo!!! Urnaut sul muro a tre mette a terra un pallone incredibile: 18-16

16.17: invasione di Modena al termine di una azione tiratissima: 17-16

16.16: errore di Christenson: 17-15 Modena

16.15: Argenta esce per distorsione alla caviglia, entra Sabbi

16.14: nooooooo!!! Sull’attacco di Juantorena l’azzurro tocca la caviglia di Argenta che resta a terra. Il giovane opposto dovrà uscire

16.13: il bilanciereeeeeee!!! Ngapeth parte fuori tempo ma si salva con il suo colpo preferito: 16-14 Modena

16.13: errore di Urnaut in attacco: 15-14

16.13: la pipe di Sander! 15-13. Civitanova resta aggrappata al match

16.12: il diagonale di Ngapeth! 15-12

16.12: Sokolov tiene a galla la Lube: 14-12

16.11: l’attacco di Urnaut da 4: 14-11

16.11: out la battuta di Argenta

16.10: che Modena!!! Difende Ngapeth e Urnaut in mezzo al muro avversario attacca in modo vincente: 13-10. Time out Medei

16.09: Argenta!!! Chirurgico sul muro di Kovar, la palla si impenn a ed è imprendibile: 12-10

16.08: che botta Sokolov da 2 in parallela: 11-10

16.08: buon servizio di Mazzone, poi ci pensa Urnaut con una palla spinta a regalare l’11-9 a Modena

16.07: servizio out Juantorena: 10-9

16.07: Sokolov da zona 4! 9-9

16.07: Mazzone in primo tempo con torsione: 9-8

16.05: Juantorena si è svegliato: Vincente l’attacco contro il muro a tre avversario: 8-8. Time out Stoytchev

16.04: Juantorena da zona 4 sulle mani del muro: 8-7

16.04: errore al servizio di Cester: 8-6

16.04: primo tempo dietro di Cester! 7-6

16.03: free ball Ngapeth: 7-5

16.03: out il servizio di Kovar: 6-5

16.02: Juantorenaaaa!!!! L’azzurro chiude la rigiocata da zona 4: 5-5

16.02: Sokolov: tiene la difesa di Civitanova, rigiocano i marchigiani e il bulgaro chiude sulle mani del muro: 5-4

16.01: murooooooo!!! Cester sul tentativo di palla spinta di Ngapeth: 5-3

16.01: murooooooo!!! Ngapeth ferma Juantorena che aveva provato la pipe: 5-2

16.00: Sokolov sbaglia il servizio: 4-2

16.00: brutta palla di Bruno per Urnaut in rigiocata, muro vincente di Civitanova: 3-2

15.59: Argenta da zona 2 chiude una azione lunga! 3-1 Modena

15.59: Kovar!!! L’ex azzurro trova la parallela e porta il primo punto ai suoi: 2-1

15.58: muroooooooo!!! Holt! 2-0 Modena

15.57: si riparte ed è subito ancora Argenta che ha il 100% in attacco:; 1-0 Modena

15.54: out la battuta di Zhukousky: 25-17 Modena che si porta meritatamente 1-0

15.54: palla appoggiata di Sokolov: 24-17

15.53: vincente Juantorena da zona 4: 24-16

15.52: Urnaut: 24-15

15.52: arriva il muro di Zhukouski su Urnaut: 23-15

15.51: Argenta chiude un’azione lunga! Da zona 4 è implacabile il giovane azzurro: 23-14

15.51: vincente Sokolov da seconda linea: 22-14

15.50: out Sokolov: 22-13

15.50: out Holt ma è stato decisivo: 21-13

15.49: Holt!!!!!! E’ ace!!!! 21-12. Civitanova in crisi nera. I marchigiani chiedono il check ma non hanno speranze

15.49: Kovar mette fuori dopo aver subito una murata: 20-12

15.48: Ngapeth!!!! Che parallela!!! Imprendibile: 19-12 Modena

15.47: Argenta da seconda linea! 18-11

15.47: Stankovic! Poi l’ace la free ball di Stankovic: 17-11

15.46: Argenta!!!! Modena mura, Civitanova si sdalva in qualche modo e l’opposto gialloblù va a segno

15.45: ancora muro Modena!!!! 16-9. Civitanova in confusione

15.45: muroooo!!! Holt: 15-9. Zhukouski in regia

15.43: ha iniziato malissimo Juantorena., Argenta blocca l’ex cubano a muro: 14-9 Modena. Time out Medei

15.43: Sokolov vincente ma Modena è su tutti i palloni! 13-9

15.42: Cester servizio out: 13-8

15.42: out il servizio Ngapeth: 12-8

15.42: dopo un palleggio sospetto di Rossini Juantorena mette il palleggio in rete: 12-7

15.41: out Kovar: 11-7

15.41: out Bruno: 10-7

15.41: sbaglia il servizio Sokolov: 10-6

15.40: Kovar con una diagonale potente interrompe la serie al servizio di Holt: 9-6

15.39: in rete la diagonale stretta di Sokolov: 9-5. Time out Civitanova

15.38: non chiude Cester, ci pensa Ngapeth da zona 4: 8-5 Modena

15.38: grandi difese di Modena poi arriva l’invasione di Civitanova sull’attacco vincente di Mazzone: 7-5 Modena

15.37: palla spinta di Ngapeth: 6-5

15.37: Sokolov in lungolinea! Che botta! 5-5

15.36: Argenta!!! Da seconda linea: 5-4 Modena

15.36: out il servizio di Argenta: 4-4

15.35: invasione Civitanova: 4-3

15.35: Sokolov dalla seconda linea col muro a uno: 3-3

15.34: Argenta vincente da zona 2! 3-2 Modena

15.34: ace!!!! 2-2 Cester

15.33: Juantorena con pallone che arrivava da dietro: attacco vincente: 2-1

15.33: primo tempo dietro di Mazzone! 2-0 Modena

15.32: attacco out di Sokolov: 1-0 Modena

15.30: per Civitanova in campo Christenson, Sokolov, Juantorena, Stankovic, Kovar, Cester, Grebennikov

15.27: in campo per Modena Bruno, Ngapeth, Argenta, Holt, Mazzone, Urnaut e Rossini

15.26: squadre in campo

15.23 Civitanova e Modena si sono affrontate tre volte in stagione con un successo per parte in campionato e la vittoria della Lube nella semifinale di Supercoppa.

15.22 Tra otto minuti si inizia al PalaFlorio di Bari. La Final Four torna al Sud dopo 25 anni, si lancia la volata ai Mondiali che si svolgeranno nel nostro Paese.

15.21 La vincente di questa sfida affronterà in Finale la vincente di Perugia-Trento, semifinale in programma alle ore 18.00.

15.20 Civitanova è seconda in classifica a quattro punti dalla capolista Perugia, Modena è terza subito alle spalle dei marchigiani.

15.18 Le due squadre si sono già fronteggiate domenica scorsa in campionato con la netta vittoria dei Canarini: 3-0 all’Eurosuole Forum

15.17 La Lube si presenta per difendere il titolo e conquistare il sesto trofeo della storia. Modena non vince dal 2016 e vuole la tredicesima Coppa Italia.

15.16 Si gioca al PalaFlorio di Bari, palazzetto pugliese in cui si disputeranno anche i prossimi Mondiali.

15.15 Buongiorno a tutti. Alle 15.30 il fischio d’inizio di Civitanova-Modena, semifinale della Coppa Italia 2018 di volley maschile.

(foto Roberto Muliere)