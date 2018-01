LIVE Tennis, Australian Open 2018 in DIRETTA: martedì 16 gennaio. In campo Camila Giorgi! Avanzano Fognini e Sonego, out Berrettini e Fabbiano. Bene Djokovic e Wawrinka

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini.

Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale eliminando avversarie del calibro di Stephens, Kvitova e Radwanska. L’esordio contro la qualificata Anna Kalinskaya sembra abbastanza agevole sulla carta ma è vietato distrarsi. Un monito che vale anche per Fognini, anche lui in semifinale a Sydney, battuto da Medvedev: il ligure se la vedrà con l’insidioso argentino Horacio Zeballos, numero 66 del mondo. Saranno altri tre gli italiani in campo: Matteo Berrettini è entrato come lucky-loser e affronterà il francese Adrien Mannarino, Lorenzo Sonego, qualificato, se la vedrà con l’olandese Robin Haase, ma il sorteggio peggiore lo ha avuto Thomas Fabbiano, che avrà l’onore di giocare sul centrale contro Alexander Zverev.

Ma è la giornata del debutto di Roger Federer, favorito n.1 per il titolo e campione in carica, che affronterà lo sloveno Aljaz Bedene. Non solo, scenderà in campo Novak Djokovic, così come Dominic Thiem, Stan Wawrinka e Juan Martin Del Potro. Parata di stelle in campo femminile, con la numero uno del mondo Simona Halep, Karolina Pliskova, Maria Sharapova, Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber e tante altre.

Una grande giornata di tennis, che seguiremo con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 6.00 del mattino. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open!













9.16: gli aggiornamenti dalle partite in corso del toprneo femminile: Pliskova-Radwansa 2-1, Davis-Cepelova 3-4, Hsieh-Zhu 0-6, 6-0, 4-5,

9.15: Petkovic tiene il servizio e si porta sul 7-6 del terzo set

9.13: Camila Giorgi!!! Strappa a 0 il servizio a Kalinskaya e si rimette in carreggiata nel secondo set: 2-2

9.13: Petkovic strappa il servizio a Kvitova e va sul 6-6 del terzo set

9.11: Camila Giorgi tiene il servizio e va sull’1-2 nel secondo set

9.09: Kalinskaya tiene il servizio e scatta avanti 2-0 nel secondo set su Camila Giorgi

9.06: l’aggiornasmento dai campi dove si sta giocando il torneo maschile: Kokkinakis-Medvedev 2-6, 7-6, 6-7, 0-2, Garcia Lopez-Paire 6-0, 6-7, 3-0, Gasquet-Kavcic 6-1, 6-4, 6-5, Khachanov-Polansky 7-6, 7-6

9.05: subito break subito da Camila Giorgi in avvio di secondo set. L’azzurra non trova la giusta continuità ed è sotto 0-1

9.03: Kvitova sale 6-5 nel terzo set su Petkovic che servirà per restare nel match

9.00 Siiiiiiiii!!!! Camila Giorgi strappa il servizio a Kalinskaya e si aggiudica il primo set 6-4. Grande game dell’azzurra!

8.57 Si salva Camila Giorgi! L’azzurra continua a sbagliare tanto e dopo aver annullato palla break è riuscita comunque a tenere la battuta, salendo 5-4. Ora tocca a Kalinskaya servire per prolungare il parziale

8.52 4-4 Giorgi-Kalinskaya: si entra nella fase decisiva del primo set

8.45 Ha vinto Monfils, 3 set a 0 su Munar, e al prossimo turno affronterà Djokovic. Petkovic e Kvitova stanno battagliando nel terzo set, mentre Mischa Zverev si è ritirato lasciando strada a Chung

8.40 Camila Giorgi sale 4-3 nel primo set, per la prima volta in vantaggio. La Kalinskaya, intanto, ha chiesto il medical timeout

8.33 CONTROBREAK GIORGI! 3-3! Camila sta comandando nel gioco ma sta sbagliando troppo: finalmente è riuscita a limitarli e mettere qualche punti in fila, riprendendosi la battuta

8.26 Game lungo e combattuto ma niente da fare per Giorgi: Kalinskaya sale 3-1 nel primo set

8.17 Conferma il break Kalinskaya, con Giorgi che non ha sfruttato due palle break per recuperare la battuta con due brutti errori

8.14 Kvitova ha riequilibrato il match con Petkovic vincendo il secondo set per 6-4, mentre Monfils è 2 set a 0 con Munar, dopo aver vinto il secondo parziale al tie-break

8.09 Comincia male il match della Giorgi, che cede subito la battuta con un brutto doppio fallo

8.03 Inizia il match di Giorgi!

8.00 È già in campo Camila Giorgi e sta ultimando il riscaldamento. Tra poco tocca a lei!

7.52 Ha vinto anche Simona Halep, dopo un primo set sofferto: 7-6 6-1 contro la wild card Aiava. Sugli altri campi è lotta tra Petkovic e Kvitova nel secondo set, così come tra Kokkinakis e Medvedev, che sono un set pari. Gasquet è avanti di un set e un break contro Kavcic, mentre hanno appena cominciato Mischa Zverev e Chung

7.47 Sullo stesso campo di Fognini toccherà ora a Camila Giorgi, che affronterà la russa Anna Kalinskaya, proveniente dalle qualificazioni

7.43 GAME, SET AND MATCH FOGNINI! 6-4 6-4 7-5 a Zeballos e primo turno in archivio. Bella prestazione di Fabio, che ha giocato in maniera solida. Poteva chiudere prima ma va bene così: sotto con il prossimo avversario, il russo Donskoy

7.41 ANCORA BREAK DI FABIO! ORA SERVE CHIUDERE! Fognini servirà ancora una volta per il match, sul 6-5. Altro servizio strappato a Zeballos, ma ora serve tenere il proprio

7.38 NOOOO! Fognini si fa strappare la battuta da Zeballos, che sta rimanendo attaccato alla partita con le unghie! Siamo 5-5

7.33 Fognini servirà per il match dopo il cambio di campo, avanti 5-4 al terzo set

7.24 BREAK FOGNINI!!! Reazione immediata dell’azzurro! Bene così! Fabio strappa il servizio per la quinta volta a Zeballos ed ora vede lo striscione del traguardo

7.20 Perde la battuta Fognini! Si riapre il terzo set: 3-3. Game con molti errori da parte di Fabio, che deve mantenere alta la concentrazione e chiudere

7.16 Sempre avanti Fognini, 3-2. Monfils ha intanto vinto il primo set 6-3 contro Munar, mentre Kvitova ha perso il primo per 6-3 contro Petkovic

7.10 Fognini è avanti 2-1: ha avuto diverse chance di fare un secondo break nell’ultimo game, ma senza riuscire a sfruttarle

7.06 Vince Djokovic! 6-1 6-2 6-4 contro Donald Young. Halep, invece, ha vinto il primo set al tie-break e conduce 1-0 e servizio nel secondo

7.03 ANCORA BREAK IN APERTURA! Fognini strappa il servizio a Zeballos anche nel primo game del terzo set ed ora conduce 1-0 e servizio

6.57 FOGNINI AVANTI 2 SET A 0! Chiude facilmente anche il secondo set Fabio, sempre più vicino alla vittoria! Djokovic è a un passo dalla vittoria mentre ha chiuso Wawrinka, 3 set a 1 contro Berankis, al tie-break del quarto

6.50 Sembra dolorante al ginocchio destro Fognini, fasciato poco sotto il ginocchio. L’azzurro in ogni caso servirà per il secondo set sul 5-4

6.46 Tiene la battuta Fognini e sale 5-3. Wawrinka è al tie-break del quarto set contro Berankis

6.41 Game chiave per Fognini sul 4-3: Fabio ha già dovuto annullare una palla break

6.30 È sempre avanti Fognini, 3-2. Djokovic ha vinto il secondo set per 6-2 contro Young, mentre Halep è riuscita a salvarsi sotto di in break nel primo set

6.21 SUBITO BREAK FOGNINI! Sta giocando davvero bene Fabio, riuscendo ad essere efficace sia con il dritto che con il rovescio: Zeballos ha avuto l’opportunità per fare il game più volte, ma alla fine si è arreso. Fognini 1-0 e servizio nel secondo set!

6.12 PRIMO SET FOGNINI! Fabio riesce a portare a casa un game complicato e chiudere il primo set 6-4: match-point chiuso con un gran passante in corsa di rovescio!

6.06 Break confermato da parte di Fognini, che dopo il cambio di campo servirà per il primo set sul 5-4

6.00 BREAK FOGNINI! Iniziamo con una bella notizia la nostra diretta: Fabio strappa la battuta a Zeballos ed ora conduce 4-3 e servizio nel primo set!

5.59 È appena cominciato il match della Halep sul centrale, contro l’australiana Aiava, mentre Djokovic è in campo contro Young ed è avanti 6-1 3-0. Sta giocando anche Wawrinka, avanti 2 set a 1 contro Berankis

5.58 Ora in campo c’è Fabio Fognini. Il match è cominciato da poco: il risultato è 3-3 nel corso del primo set

5.56 Nessuna sorpresa da registrare nel tabellone femminile: Pliskova, Kerber, Sharapova e Konta hanno passato il turno senza particolari patemi, vincendo in due set. Qui i risultati del tabellone femminile di oggi

5.54 È stato eliminato Milos Raonic, battuto in quattro set da Lukas Lacko, mentre ha lasciato un set ma ha portato a casa la vittoria David Goffin. Potete trovare qui tutti i risultati di oggi del tabellone maschile

5.52 Dalla notte italiana, la mattinata di Melbourne, arriva una buona notizie per l’Italia: Lorenzo Sonego ha superato il primo turno battendo in quattro set Robin Haase, 6-3 7-5 6-7 7-5! Niente da fare, invece, per Matteo Berrettini e Thomas Fabbiano, battuti facilmente rispettivamente da Adrian Mannarino (6-4 6-4 6-4) e Alexander Zverev (6-1 7-6 7-5)

ore 5.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018!

