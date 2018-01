LIVE Short track, Europei 2018 in DIRETTA: VALCEPINA DOPPIETTA D’ORO 500-1500 metri!!! Arianna Fontana d’ARGENTO, staffetta maschile in finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di short track. Sarà un sabato di grandi emozioni per i colori azzurri, perchè nella rassegna continentale che si svolge a Dresda (Germania) si assegnano le prime medaglie. Ci sarà, infatti, la finale dei 500m e dei 1500m e fari puntati per l’Italia su Arianna Fontana e Martina Valcepina, che ben hanno figurato nelle batterie di ieri. Le due punte di diamante della nazionale hanno centrato il passaggio del turno anche nei 1000m. Giornata importante anche per le due staffette, che cercano di conquistare l’accesso alla finale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di short track: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 13.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.02: E’ tutto dunque per la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di short track a Dresda (Germania). Giornata trionfale per l’Italia con i due ori firmati da Martina Valcepina nei 500 e 1500 metri e l’argento di Arianna Fontana nei 500 metri. In finale A la staffetta maschile ed in quella B la femminile a completare una giornata dai chiari segnali positivi. Un saluto dalla redazione di OASport ed appuntamento a domani.

17.00: In finale dunque nella staffetta maschile Ungheria, Russia, Italia ed Olanda in Finale A.

16.59: ITALIA IN FINALE!!!! Secondi gli azzurri alle spalle dei russi e davanti a Belgio e Germania.

16.56: Russia passata al comando ma l’Italia è lì a stretto contatto mentre il Belgio è molto distante in terza piazza.

16.53: Se ne vanno Italia e Russia!!! Oramai si giocano loro la vittoria di questa semifinale!

16.52: Scivola il tedesco, l’Italia sempre a guidare con Russia e Belgio all’inseguimento

16.50: Adesso la seconda semifinale con Italia, Russia, Belgio e Germania.

16.49: Ungheria che dunque si impone in 6’49″572 a precedere l’Olanda (6’49″766), la Francia (6’50″185) e la Lettonia (6’57″290). In finale A le prime due.

16.47: Nella prima semifinale della staffetta maschile si impone l’Ungheria davanti all’Olanda ed alla Francia. Si attende però il riscontro ufficiale.

16.37: Russia e Francia saranno in finale A mentre Olanda e Bielorussa in finale B, questo l’esito dell’altra semifinale della staffetta femminile.

16.27: NOOOOOO!!!!!! Cade Arianna Fontana nel corso della sua azione sul ghiaccio e la finale A sfuma. Azzurre che infatti arrivano terze alle spalle di Ungheria e Germania in una semifinale che sembrava essere in controllo ed in cui è successo di tutto. Un vero peccato!

16.19: Sarà in pista l’Italia femminile nella heat 1 delle semifinali della staffetta insieme all’Ungheria, alla Germania ed all’Ucraina.

16.11: Appuntamento alle 16.22 con le semifinali delle staffette. Prima le donne, poi gli uomini.

16.09: Nella classifica dell’overall femminile comandano le due azzurre: Martina Valcepina co 68 punti a precedere Arianna Fontana (29 punti) e l’olandese Kerkhof. E’ grande Italia.

16.07: E’ dell’olandese la vittoria dei 500 metri maschili: 41″39 per lui a precedere l’olandese An ed il francese Lepape.

16.02: E’ quarto Tommaso Dotti nella finale B dei 500 metri che ha sorriso all’israeliano Bykanov a precedere l’orange ed il lettone Pukis.

15.56: TUTTO CONFERMATOOO!!!!! ORO A VALCEPINA ED ARGENTO A FONTANA!!!! Grandiose le azzurre in questa finale dei 500 metri a precedere la russa Sofia Prosvirnova. Penalizzata l’olandese van Ruijven per scorrettezze all’ultima curva nei confronti della russa.

15.57: DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VALCEPINA PRIMA E FONTANA E SECONDAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15.55: Falsa partenza! C’è tensione sul ghiaccio!

15.55: In pista ora per la finale A dei 500 metri femminili: le azzurre Fontana e Valcepina, la russa Prosvirnova e l’orange van Ruijven.

15.53: Si impone l’olandese Schulting in 43″972 a precedere l’altra orange van Kerkhof e la francese Pierron.

15.49: In pista prima la finale B dei 500 metri femminili con le olandesi Schulting e van Kerkhof, la polacca Warakomska e la francese Pierron.

15.35: Appuntamento alle 15.48 per la finale dei 500 metri femminili con Valcepina e Fontana che puntano al podio!

15.29: E’ Victor An ad imporsi con il crono di 41″116 a precedere di 5 centesimi il francese Lepape. In finale B invece l’israeliano Bykanov e l’olandese de Laat.

15.28: CHE ARRIVO IN QUESTA HEAT DEI 500 METRI!!! Il russo An, il francese Lepape e l’israeliano Bykanov, praticamente appaiati. Serve il photo finish.

15.25: Quarto il nostro Dotti nella heat vinta dall’olandese Knegt che precede il francese Fauconnet che volano in finale.

15.24: E’ il momento delle semifinali dei 500 metri maschili con Tommaso Dotti in pista. Difficile centrare la finale per l’azzurro vista la concorrenza di Knegt, Fauconnet e Pukitis.

15.22: IN FINALE ANCHE LA VALCEPINAAA!!!! Seconda l’azzurra alle spalle della russa Prosvirnova (42″96). Niente da fare per l’olandese Schulting.

15.21: E’ il momento di Martina Valceina nella seconda semifinale!!

15.20: FONTANA IN FINALEEE!!!! 500 metri regali per la valtellinese, condotti dall’inizio alla fine. L’azzurra si è imposta davanti alla coppia olandese van Ruijven/van Kerkhof. Solo la prima orange nell’atto conclusivo.

15.15: Atlete in pista, pronte per la semifinale: nella heat avremo l’olandese van Ryijven, la nostra Fontana, l’olandese van Kerkhof e la francese Pierron.

15.00: Alle 15.17 avranno inizio le semifinali dei 500 metri con Fontana e Valcepina a mettersi in evidenza.

14.58: Dotti dunque stacca il pass per i 500 metri mentre eliminato Confortola.

14.56: A sorpresa il russo Elistratov eliminato in quest’ultima batteria. Il campione europeo overall in carica giunge terzo alle spalle del francese Fauconnet (41″45) e del connazionale An.

14.55: Di seguito l’elenco dei partecipanti all’ultima batteria dei 500 metri maschili dei quarti di finale.

1 7 Victor AN RUS 2 32 Thibaut FAUCONNET FRA 3 12 Semen ELISTRATOV RUS 4 23 Roberts ZVEJNIEKS LAT 5 85 Yauheni RYZHOU BLR

14.53: Terzo Confortola in questa terza batteria: l’azzurro ha cercato di rimontare nell’ultimo giro senza però raggiungere i primi due: il lettone Pukitis e l’israeliano Bykanov.

14.53: E’ il momento di Yuri Confortola in questa heat 3.

14.51: Tris olandese in questa heat 2 dei 500 metri maschili con Knegt ad imporsi davanti a de Laat e Breeuwsma.

14.49: Penalizzato invece lo svedese Dufberg Suh mentre Dotti viene confermato in semifinale!!! L’azzurro passa il turno insieme al francese Lepape.

14.47: Dotti ottiene il secondo posto alle spalle del francese Lepape (41″45) ma c’è stato un contatto tra l’azzurro e il russo Ayrapetyan. I giudici stanno valutando il filmato.

14.45: E’ subito tempo di quarti di finale dei 500 metri maschili con Dotti in pista:

1 128 Sebastien LEPAPE FRA 2 129 Fabrice DUFBERG SUH SWE 3 75 Denis AYRAPETYAN RUS 4 27 Tommaso DOTTI ITA 5 28 Maksim SIARHEYU BLR

14.42 14.43: Nell’ultima heat è la russa Prosvirnova a far valere la legge della più forte precedendo in 43″483 la polacca Warakomska (44″256) e l’altra russa Efremenkova (45″408). Le prime due in semifinale.

1 1 13 Sofia PROSVIRNOVA RUS 43.483 Q 2 3 31 Magdalena WARAKOMSKA POL 44.256 Q 3 4 63 Ekaterina EFREMENKOVA RUS 45.408 4 5 37 Alica PORUBSKA SVK 47.031 5 2 28 Natalia MALISZEWSKA POL no time

14.41: VINCE ANCHE ARIANNA FONTANA!!! e si prende la rivincita nei confronti della Schulting battendola allo sprint. Le due si ritroveranno in semifinale.

1 1 9 Arianna FONTANA ITA 43.418 Q 2 2 7 Suzanne SCHULTING NED 43.549 Q 3 5 17 Anna SEIDEL GER 44.088 4 4 20 Bianca WALTER GER 44.178 5 3 92 Hanna IZAFATAVA BLR 46.064

14.37: VINCE VALCEPINAAAA!!!!!!!!!! 43″37 per lei a precedere l’olandese va Ruijven e l’ungherese Jaszapati!!! L’azzurra in semifinale ed ora è il turno di Arianna Fontana!!

14.40: Di seguito l’elenco delle partecipanti della heat n.2

1 138 Martina VALCEPINA ITA 2 54 Lara van RUIJVEN NED 3 11 Petra JASZAPATI HUN 4 52 Zsofia KONYA HUN 5 25 Hanne DESMET BEL

14.36: Ora è il momento di Martina Valcepina nella heat n.2

14.35: Prima batteria che viene vinta dall’olandese Kierkhof con il crono di 44″13 a precedere la fracese Pierron e la russa Konstantinova. Le prime due in semifinale.

14.33: Di seguito l’elenco delle partecipanti alla heat 1 dei quarti di finale dei 500 metri femminili:

1 26 Veronique PIERRON FRA 2 15 Ekaterina KONSTANTINOVA RUS 3 19 Tifany HUOT MARCHAND FRA 4 77 Michaela KUNCIROVA CZE 5 21 Yara van KERKHOF NED

14.26: Alle 14.33 prenderanno il via i quarti di finale dei 500 metri femminili con Martina Valcepina ed Arianna Fontana ancora una volta protagoniste: l’atleta di Sondalo sarà nella heat 2 mentre la 26enne nativa di Sondrio nella heat n.3.

14.20: E invece no! Il francese Fauconnet penalizzato per aver commesso una scorrettezza all’ultima curva ai danni dell’israeliano Bykanov e quindi perde il bronzo continentale in favore del rivale. Confermato invece il successo di Knegt in 2’14″886 a precedere Elistratov (2’14″942) ed appunto Bykanov (2’15″432).

14.18: KNEGT VINCEEE!!! Elistratov battuto allo sprint mentre grande rimonta del francese Fauconnet che conquista il bronzo. Non ci dovrebbero essere cambiamenti.

14.16: Bykanov, Knegt ed Elistratov creano un piccolo gap a 3 giri dalla fine con il resto della concorrenza

14.13: PARTITI!!!

14.11: Tra poco avrà inizio la finale dei 1500 maschili senza atleti italiani al via.

1 75 Denis AYRAPETYAN RUS 2 22 Vladislav BYKANOV ISR 3 2 Sjinkie KNEGT NED 4 12 Semen ELISTRATOV RUS 5 32 Thibaut FAUCONNET FRA 6 128 Sebastien LEPAPE FRA

14.06: Confermata dunque la vittoria di Martina Valcepina con il crono di 2’36″889 a precedere l’olandese Kerkhof (2’37″373) e l’ungherese Bacskai (2’37″689). Arianna Fontana quarta, danneggiata dall’altra orange Schulting che l’ha portata alla scivolata sul ghiaccio nelle fasi convulse della gara. Quinta la russa Efremenkova.

14.05: I giudici stanno rivedendo la gara al replay: Arianna Fontana scivolata via dopo essere entrata in contatto con un’avversaria.

14.04: VINCE MARTINA VALCEPINAAAA!!!! Grandissimo ultimo giroooo!!!!! ORO EUROPEOOO

14.03: CADUTA ARIANNA FONTANA!!!

14.02: La russa Efremkova ed Arianna Fontana a comandare a 7 giri dalla fine ma non si sta ancora facendo sul serio

14.01: Si procede a ritmo lento ed è la coppia olandese a tirare il gruppo.

14.01: PARTITE!!!

13.58: Le pattinatrici sono sul ghiaccio, pronte a partire!

13.54: Azzurre che in batteria hanno destato un’ottima impressione con la “Freccia bionda” vittoriosa della propria heat in modo indiscutibile mentre la Valcepina, seconda alle spalle della russa Efremenkova, ha gestito la gara per poi venir fuori nell’ultima tornata e conquistarsi il pass d’accesso all’atto conclusivo.

13.50: Bentrovati allora tra poco vederemo le nostre Fontana e Valcepina giocarsi una medaglia nei 1500 metri. Di seguito l’elenco delle finaliste.

Ekaterina EFREMENKOVA RUS

Martina VALCEPINA ITA

Arianna FONTANA ITA

Sara Luca BACSKAI HUN

Suzanne SCHULTING NED

Yara van KERKHOF NED

13.33: appuntamento alle 13.50 con la finale femminile dei 1500m con Arianna Fontana e Martina Valcepina

13.31: gli ultimi due qualificati per la finale dei 1500m maschili sono il russo Denis Ayrapetyan e l’israeliano Bykanov

13.27: sfiora la finale A Tommaso Dotti, che chiude al terzo posto la sua semifinale dietro alla coppia francese Fauconet-Lepape, che si giocheranno dunque le medaglie. Davvero un peccato per l’azzurro

13.22: nella prima semifinale maschile si qualificano per la finale l’olandese Sjinkie Knegt e il russo Semen Elistratov. Adesso tocca a Tommaso Dotti. Serve una grande prestazione dell’azzurro per volare in finale

13.19: tra poco i 1500m maschili con il nostro Tommaso Dotti

13.17: ANCHE VALCEPINA IN FINALE! Secondo tempo per Martina dietro alla russa Efremenkova. Grande inizio per l’Italia in questo sabato che assegna le medaglie

13.13: adesso tocca a Martina Valcepina per centrare la doppietta azzurra in finale nei 1500m

13.12: FINALE PER ARIANNA FONTANA! La valtellinese vince la sua semifinale davanti all’ungherese Sara Luca Bacskai. Gara molto più veloce rispetto alla prima, visto che il tempo di Arianna è migliore di sette secondi rispetto a quello dell’olandese Schulting

13.08: ora sul ghiaccio Arianna Fontana!

13.07: dominio olandese nella prima semifinale dei 1500m femminili. Suzanne Schulting vince davanti alla compagna di squadra Yara Van Kerkhof. Si qualificano per la Finale B la russa Sofia Prosvirnova e l’altra olandese Van Ruijven

13.03: partite le semifinali dei 1500m femminili

12.50: ormai ci siamo. Mancano solo dieci minuti all’inizio delle gare

12.35: queste le semifinali dei 1500m femminile. Le prime due classificate si qualificano per la finale che assegna le medaglie.

1a semifinale: Prosvirnova (Rus), Walter (Ger), Van Kerkhof (Ola), Maliszewska (Pol), Schulting (Ola), Pierron (Fra), Van Ruijven (Ola)

2a semifinale: Desmet (Bel), Fontana (Ita), Kostantinova (Rus), Warakomska (Pol), M.Izafatava (Blr), Bacskai (Ung), H.Izafatava (Blr)

3a semifinale: Valcepina (Ita), Efremenkova (Rus), Manoilova (Bul), Marchand, Seidel (Ger), Konya (Ung), Jaszpati (Ung)

12.30 manca mezz’ora all’inizio della seconda giornata. Si comincia subito con le semifinali femminili dei 1500m e sul ghiaccio scendono subito Arianna Fontana e Martina Valcepina