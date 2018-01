LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2018: Matt in testa davanti a Hirscher, Gross quinto: ci prova per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di tornare alla vittoria. Da tenere d’occhio anche i vari Michael Matt, Andre Myhrer, Fritz Dopfer, Dave Ryding e Alexander Khoroshilov. L’Italia si affiderà a Stefano Gross e Manfred Moelgg: partiranno con i pettorali 1 e 3, gli azzurri hanno bisogno di una scossa importante e proveranno a puntare il podio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.45 con la prima manche, alle ore 16.30 appuntamento con la seconda. Buon divertimento a tutti.

13.32 Patrick Thaler in difficoltà fin dalle prime porte, non male nel tratto centrale ma il distacco al traguardo è davvero eccessivo: l’azzurro è lentissimo e paga 3.96 di ritardo da Matt, 26esimo e non si qualificherà alla seconda manche.

13.28 Molto bravo lo svizzero Ramon Zenhausern, decimo a 1.71. Moelgg scivola in dodicesima posizione.

13.26 Ora vediamo se ci saranno degli inserimenti da dietro e seguiamo anche le prove degli altri italiani.

13.20 Haugen in difficoltà per tutta la gara, poi inforca alla terz’ultima porta. Sono scesi i primi 20.

13.18 Grange è soltanto 19esimo a 3.21, Nordbotten 12esimo a 2.02.

13.16 Marco Schwarz è stato molto bravo, eccellente sul muro finale, nono a 1.55 e Moelgg perde un’altra posizione.

13.14 Bella gara di Sebastian Foss-Solevaag! Il norvegese è settimo a 1.41, appena cinque centesimi peggio di Gross. Moelgg scivola in decima posizione.

13.10 Riepiloghiamo la situazione dopo i primi 15. L’austriaco Michael Matt è al comando con 21 centesimi di vantaggio sul connazionale Marcel Hirscher, terzo il norvegese Henrik Kristoffersen a 0.59. Il nostro Stefano Gross è ottimo quinto a 1.36 preceduto dall’austriaco Manuel Feller (+1.07) e subito davanti allo svizzero Luca Aerni (+1.38): l’azzurro può provare a lottare per il podio ma non sarà facile. Manfred Moelgg è nono a 1.86, un centesimo peggio di Fritz Dopfer. Settimo Alexis Pinturault, Andre Myhrer chiude la top ten.

13.10 Discreta prestazione di Lizeroux. Il francese è bravo nel primo intermedio, poi però si spegne nel finale: dodicesimo a 2.08. Sono scesi i primi quindici.

13.08 Grandissima manche di Aerni, unico dopo i primi 6 in grado di interpretare bene questa pista: è sesto a 1.38, appena due centesimi dietro a Gross.

13.06 Yule decisamente sottotono, anche lui paga le condizioni della neve. Lo svizzero è a 2.06 da Matt, decima posizione. Tocca a Aerni,ora è davvero difficile insidiare le prime 6-7 posizioni.

13.04 Niente da fare anche per Hargin che è molto accorto nella sua sciata ma oggi non può bastare. Lo svedese chiude in decima posizione a 2.11 da Matt. Gross rimane sempre al quinto posto, ora è davvero difficile fare il tempo.

13.03 Pinturault prova a difendersi viste le difficili condizioni di pista ma anche per lui il settore centrale è letale, tiene il distacco nel muro finale ed è sesto a 1.51.

13.01 Ryding sceglie una traiettoria particolare nel primo intermedio dove accusa 62 centesimi di ritardo, poi sprofonda nel tratto centrale e al traguardo è addirittura a 2.14 da Matt. Giornata no per il britannico che è momentaneamente nono. Sono scesi i primi 10.

13.00 Feller tutto sommato riesce a difendersi nei primi intermedi e non si scompone nel muro finale. L’austriaco è a 1.07 da Matt, davanti agli azzurri.

12.58 Problemi allo sci destro nelle prime porte per il russo che poi è troppo macchinoso nel tratto centrale. Niente da fare anche per Khoroshilov che accusa ben 2.21 di ritardo.

12.56 Dopfer è lontanissimo dalla forma dei giorni migliori, 1.85 da Matt: il tedesco è quinto tra Gross e Moelgg. Sono scesi i migliori 7 ma mancano ancora atleti interessanti da vedere, il manto nevoso si sta rovinando in maniera importante. Scende Khoroshilov.

12.54 Myhrer soffre per tutta la gara e infatti paga ben 1.99 di ritardo. Lo svedese era ben lontano dai pali, poco veloce e mai incisivo. La pista però sembra già rovinarsi. Tocca a Dopfer.

12.52 Hirscher è eccezionale nel primo intermedio (vantaggio di 16 centesimi) ma anche lui soffre nel tratto centrale e arriva al traguardo con 21 centesimi di ritardo da Matt!

12.51 Anche Kristoffersen soffre nel tratto centrale, si difende nel muro finale e chiude con 59 centesimi di ritardo da Matt. L’austriaco sembra imprendibile, vediamo come risponderà Hirscher.

12.49 Matt ha confezionato una grandiosa manche, Moelgg non riesce mai a tenergli testa, manca di fluidità anche nel tratto centrale e al traguardo è addirittura a 1.86 dall’austriaco, a mezzo secondo da Gross! Gli azzurri non incantano, tocca a Kristoffersen.

12.47 Dominio totale di Matt, l’austriaco è stato decisamente più rapido di Gross nel tratto centrale e nel finale è molto più incisivo e chiude con 1.36 di vantaggio. TOCCA A MANFRED MOELGG.

12.46 Ottima tenuta di Gross nella parte alta, nel piano cerca di difendersi ma commette un paio di sbavature in uscita porta, positivo nel ripido e chiude con il tempo di 56.73. L’atleta non è soddisfattissimo. Ora Michael Matt.

12.45 INIZIA LA GARA. Subito tutti con Stefano Gross.

12.41 La pista è stata inondata di solfati, vedremo se il manto terrà a lungo, anche in vista della seconda manche. I pettorali degli azzurri sono ottimi.

12.40 Cinque minuti all’inizio della gara. Diamo uno sguardo ai pettorali: già detto dei due azzurri, Matt col 2, Kristoffersen col 4, Hirscher col 5, Myhrer col 6, Dopfer col 7, Khoroshilov con l’8, Ryding col 10, Pinturault con l’11.

12.38 L’Italia punta tantissimo su Stefano Gross e Manfred Moelgg. Potranno sfruttare i pettorali 1 e 3, gli azzurri inseguono un piazzamento importante e sognano il podio. Dovranno mettercela tutta.

12.36 Kristoffersen è il grande rivale di Hirscher ma l’austriaco non dovrà guardare solo al norvegese. Attenzione anche a Myhrer, Matt, Ryding, Dopfer e Khoroshilov.

12.34 Il grande favorito della vigilia è naturalmente Marcel Hirscher, dominatore della specialità e della stagione che insegue un sigillo importante per allungare in classifica generale. Manca un mese alle Olimpiadi, tutti cercano risposte importanti.

12.32 Si gareggia sul colle che sovrasta la capitale croata, una grande classica della Coppa del Mondo di sci alpino. Ieri si è disputata la prova femminile.

12.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Zagabria. La gara incomincerò alle 12.45.