LIVE Sci alpino, Slalom Flachau 2018 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin per un nuovo dominio, spettacolo con la Night Race

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Appuntamento con la tradizionale Night Race, uno degli eventi più attesi della stagione per il Circo Bianco: sulle nevi austriache andrà in scena l’imperdibile spettacolo sotto i riflettori, una classica sempre appassionante e avvincente.

Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che sta attraversando un momento di forma pazzesco e che non vuole più fermarsi: quattro vittorie consecutive nel 2018 e la voglia di tornare a vincere su un pendio che non le ha dato grandissime gioie in carriera. Le uniche in grado quantomeno di impensierire la statunitense sono le solite Vlhova, Hansdotter e Holdener ma ci sarà sicuramente da divertirsi. L’Italia si affida a Chiara Costazza e Irene Curtoni per strappare un buon risultato ma attenzione anche alla debuttante Vivien Insam.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom femminile di Flachau, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00 con la prima manche, alle 20.45 appuntamento con la seconda. Buon divertimento a tutti.