LIVE Sci alpino, Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria, Brignone in lizza per il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per farci sognare e attenzione alla possibile risalita di Marta Bassino.

Il quartetto azzurro si presenta compatto per fronteggiare tutte le avversarie tra cui spicca Mikaela Shiffrin, statunitense che sta attraversando un momento di forma stellare e che sembra voler vincere davvero tutto: soltanto la Brignone è riuscita a batterla nelle ultime due settimane. Ricordiamo che queste gare sostituiscono quelle di Maribor. Si arriva in questa località dopo le prove di Oslo e Zagabria che hanno inaugurato il 2018.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, discesa dopo discesa, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30 con la prima manche, alle 12.15 appuntamento con la seconda. Buon divertimento a tutti.









La startlist e i pettorali di partenza

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 9.46 2″31 di ritardo per la svizzera Meillard, è nona. 9.46 La norvegese Mowinckel supera Federica Brignone di un centesimo e si installa in quarta piazza a 1″63 dalla vetta. 9.44 Al momento Federica Brignone è quarta a 1″64 da Mikaela Shiffrin, ma a poco più di 3 decimi dal terzo posto della Brunner. 9.43 La norvegese Haver Loeseth è settima a 2″18. I distacchi sono pesanti. 9.42 MIKAELA SHIFFRIN mette tutte d’accordo! L’americana rifila 0.86 alla Worley e ipoteca la vittoria! Pazzesca! 9.40 Tanti, troppi errori nel finale per Federica Brignone, che chiude a 78 centesimi dalla Worley in terza piazza. L’azzurra era davanti di 7 centesimi al secondo intermedio! 9.38 Primo posto per la francese Worley con ben 44 centesimi di vantaggio sulla Brunner. Tocca a Federica Brignone. 9.37 La francese Worley ha già 2 decimi di vantaggio al primo intermedio. Diventa 1 al secondo. 9.36 NOOOOOO!!! Manuela Moelgg aveva solo 4 centesimi al secondo intermedio, poi un gravissimo errore! L’altoatesina praticamente si ferma nel finale e chiude a 1″46! Era da podio, che peccato! 9.35 0.15 di ritardo per Moelgg in alto. 9.34 Sofia Goggia paga nel finale e chiude a 54 centesimi dalla vetta. Tocca a Manuela Moelgg. 9.33 13 centesimi di ritardo per Sofia nella parte alta. 9.32 La tedesca Rebensburg chiude a 37 centesimi dalla Brunner. Ora Sofia Goggia. 9.31 Partita la tedesca Rebensburg. 9.31 56″38 per la Brunner, sempre all’attacco. 9.30 La prima parte è molto filante. 9.30 Iniziata la gara con l’austriaca Brunner! 9.24 I pettorali di partenza delle azzurre: 3 Goggia, 4 Moelgg, 6 Brignone, 13 Bassino (uscita dal primo sottogruppo), 23 Irene Curtoni, 59 Bertani, 70 Melesi. 9.20 Sta piovendo in Slovenia, la pista è stata salata, ma il fondo dovrebbe tenere bene.

9.18 Buongiorno a tutti! Si comincia alle 9.30 con il gigante femminile di Kranjska Gora. Tutto da vivere con la nostra Diretta Live.