LIVE Pattinaggio artistico, Europei Mosca 2018 in DIRETTA: Cappellini-Lanotte a caccia del podio, Fernandez per la leggenda

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di pattinaggio artistico, terzza giornata (venerdì 19 gennaio). Questo è il grande giorno riservato agli uomini e alle coppie di danza: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente.

L’Italia vuole sognare in grande soprattutto con Anna Cappellini e Luca Lanotte, impegnati nello short di danza: sono tra i favoriti per le medaglie. Dita incrociate anche per Matteo Rizzo che cerca la top ten nel free program maschile: oggi si assegnano le medaglie, Fernandez insegue il settimo titolo consecutivo. n

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di pattinaggio artistico, terza giornata (venerdì gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 11:17 Per Kavaliova-Bieliaiev 53.64 punti, suddivisi in 28.40 (tecnico) e 25.24 (componenti del programma) 11:12 Sul ghiaccio l’ultima coppia del secondo gruppo di lavoro è quella bielorussa formata da Viktoria Kavaliova e Yuri Bieliaiev 11:11 Per Bunina-Frolov 41:53 punti, suddivisi in 22.99 (tecnico) e 18.54 (componenti del programma) 11:05 Sul ghiaccio la coppia estone formata da Katerina Bunina e German Florov 11:04 Nuovo primato stagionale per Manni-Röthlisberger. Per loro 46.30 punti, suddivisi in 24:25 (tecnico) e 22.05 (componenti del programma) 10:58 Sul ghiaccio la coppia svizzera formata da Vicoria Manni e Carlo Röthlisberger 10:57 Per Popova-Byelikov 46.68 punti, suddivisi in 24.35 (tecnico) e 22.33 (componenti del programma) 10:51 inizia il secondo gruppo di lavoro. La prima coppia a scendere sul ghiaccio è quella ucraina, formata da Darya Popova e Volodymyr Byelikov 10:45 sul ghiaccio è sceso il secondo gruppo di lavoro: stanno effettuando il warm up Popova-Byelikov, Manni-Röthlisberger, Bunina-Frolov e Kavaliova-Bieliaiev 10:44 nuovo primato stagionale e personale per Torn-Partaten. Per loro 57.73 punti, suddivisi in 29.58 (tecnico) e 28.15 (componenti del programma) 10:39 l’ultima coppia del primo gruppo di lavoro è quella finlandese, formata da Cecilia Torn e Jussiville Partaten 10:38 nuovo primato stagionale per Malmberg-Norhal. Per loro 34.95 punti suddivisi in 19.17 (tecnico) e 15.78 (componenti del programma) 10:31 Sul ghiaccio la coppia svedese formata da Malin Malmberg e Thomas Nordhal 10:30 Per Ipolito-Jones 37.47 punti, suddivisi in 21.47 (tenico) e 16.20 (componenti del programma) 10:24 Sul ghiaccio la coppia lituana formata da Aurelja Ipolito e Malcom Jones 10:23 Nuovo primato stagionale per Malkova-Daze. Per loro 41.99 punti, suddivisi in 23.63 (tecnico) e 18.36 (componenti del programma) 10:18 I primi a scendere sul ghiaccio sono la coppia bulgara formata da Teodora Malkova e Simon Daze 10:10 Inizia il primo warm up della giornata



(foto Pier Colombo)