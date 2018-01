LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2018 in DIRETTA: azzurri per confermarsi al vertice

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta maschile valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018. La squadra italiana viene dallo splendido secondo posto di Oberhof, conquistato settimana scorsa: difficile chiedere a Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thierry Chenal di ripetere quanto fatto nell’ultima tappa di Coppa, ma con percentuali competitive al poligono potrebbero quantomeno acciuffare una posizione di rilievo a fine gara. Favori del pronostico per la Norvegia, che per l’occasione ritrova i titolarissimi. Oltre i fratelli Boe e Svendsen, il quartetto sarà completato da Birkeland. Data la natura del percorso e del poligono, proprio la precisione al poligono potrebbe fare la differenza: un solo giro di penalità potrebbe trasformarsi in un macigno insormontabile in termini di tempo.

Si parte alle 14.30.





