LIVE Australian Open 2018, tutti i risultati di mercoledì 17 gennaio: tabellone femminile. Avanzano Svitolina e Wozniacki

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA DEL TABELLONE FEMMINILE

Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana

K. Siniakova CZE vs (4) E. Svitolina UKR 1-2 (6-4 2-6 1-6)

J. Fett CRO vs (2) C. Wozniacki DEN 1-2 (6-3 2-6 5-7)

ore 9.00 italiane

(23) D. Gavrilova AUS vs E. Mertens BEL

Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana

M. Kostyuk UKR vs O. Rogowska AUS 2-0 (6-3 7-5)

(7) J. Ostapenko LAT vs Y. Duan CHN 2-1 (6-3 3-6 6-4)

ore 9.00 italiane

A. Cornet FRA vs (12) J. Goerges GER

Hisense Arena – ora 1.00 italiana

(15) A. Pavlyuchenkova RUS vs K. Bondarenko UKR 0-2 (2-6 3-6)

B. Bencic SUI vs L. Kumkhum THA 0-2 (1-6 3-6)

Show Court 2 – ora 1.00 italiana

M. Linette POL vs (22) D. Kasatkina RUS 2-0 (7-6 6-2)

(30) K. Bertens NED vs N. Gibbs USA 2-0 (7-6 6-0)

Show Court 3 – ora 1.00 italiana

K. Flipkens BEL vs (19) M. Rybarikova SVK 1-2 (4-6 6-0 2-6)

K. Kanepi EST b. M. Puig PUR 2-0 (6-4 6-3)

Court 7 – ora 1.00 italiana

S. Zhang CHN vs D. Allertova CZE 0-2 (4-6 6-7)

P. Martic CRO vs I. Begu ROU 2-0 (6-4 7-6)

Court 8 – ora 1.00 italiana

M. Barthel GER vs (32) A. Kontaveit EST

C. Suárez Navarro ESP vs T. Babos HUN













