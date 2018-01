RISULTATI AUSTRALIAN OPEN – 25 GENNAIO – SEMIFINALI

MERTENS, Elise (BEL) vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2]

HALEP, Simona (ROU) [1] vs KERBER, Angelique (GER) [21]

CILIC, Marin (CRO) [6] vs EDMUND, Kyle (GBR)













Foto: profilo twitter US Open