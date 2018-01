LIVE Australian Open 2018, mercoledì 17 gennaio in DIRETTA: Seppi vola al terzo turno: sfiderà Karlovic! Nadal vola al 3° turno, avanti Tsonga e Wozniacki

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (mercoledì 17 gennaio). Il primo Slam della stagione di tennis entra sempre più nel vivo e si preannuncia una giornata particolarmente divertente con i match del secondo turno.

A spiccare sono soprattutto Rafael Nadal (contro Leonardo Mayer) sul campo centrale e Grigor Dimitrov, mentre tra le donne ci sarà spazio per Caroline Wozniacki ed Elena Svitolina: sono tutti favoriti nei rispettivi match. L’Italia si affiderà ad Andreas Seppi che se la dovrà vedere con Yoshihito Nishioka in quello che è un vero e proprio antipasto di Italia-Giappone, ottavo di finale della Coppa Davis in programma tra due settimane.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (mercoledì 17 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.













Il programma degli incontri di oggi (mercoledì 17 gennaio)

Il programma degli italiani in gara oggi (mercoledì 17 gennaio)

9.54: Conclude il suo incontro l’estone Kontaveit che supera la tedesca con il punteggio di 6-3 4-6 6-3.

9.53: Kyrgios inizia con il piede giusto il secondo set: tanti errori non forzati per Troicki che perde il servizio in apertura ed è break: 1-0.

9.49: Kontaveit avanti 5-3 nel terzo set contro la Barthel: estone vicina la successo finale.

9.45: Kyrgios non tradisce e sul punteggio di 7-5 chiude in proprio favore il primo set.

9.42: Due doppi falli costano caro a Troicki che perde il servizio contro Kyrgios nell’undicesimo game ed ora l’australiano potrà servire per conquistare il primo parziale.

9.40: Schawartzman conclude la partita contro il norvegese Ruud: 6-4 6-2 6-3 per l’argentino che così si qualifica al terzo turno dove attende il vincitore della sfida tra Dolgopolov ed Ebden.

9.39: Rublev si aggiudica il primo parziale contro Baghdatis: il russo è riuscito a strappare il servizio al cipriota nel decimo game, conducendo ora 1 set a 0 (6-4).

9.36: Break per l’estone Kontaveit nel terzo set contro la tedesca Barthel: 3-1 per la giocatrice dell’Est.

9.35: 4-4 tra Kyrgios e Troicky sull’Hisense Arena.

9.33: 4-2 per l’argentino Schwartzman contro il norvegese Ruud nel terzo set dopo aver vinto i primi due.

9.30: Perde il break di svantaggio il russo Rublev contro il cipriota Baghdatis: 4-4

9.27: La tedesca Barthel pareggia il computo dei set contro l’estone Kontaveit aggiudicandosi il second parziale 6-4.

9.26: Iniziato anche il match tra la francese Corner e la tedesca Goerges: 1-0 senza break per la transalpina

9.21: Vince l’estone Kanepi contro la portoricana Puig 6-4 6-3. Terzo turno per lei in attesa di sapere chi tra la spagnola Suarez-Navarro e Timea Babos sarà ‘l’avversaria.

9.22: E con un servizio vincente Nadal, lo spagnolo supera 6-4 6-4 7-6 l’argentino Mayer. Per lui è qualificazione al terzo turno dove incontrerà il bosniaco Dzumhur.

9.21: Serve al corpo Nadal e dritto incrociato per Rafa: 2 match point.

9.20: Buona la prima di servizio di Mayer che ha però sempre un mini break di svantaggio: Nadal può ottenere la vittoria con il servizio.

9.18: Rublev avanti di un break nel primo set contro Baghdatis (4-2) mentre è iniziato anche il match tra Troicki e Kyrgios: 2-2 nel 1° set.

9.17: Grand dritto in cross lungolinea di Nadal che va a stamparsi sulla riga: mini break per l’iberico e 3-2.

9.15: Lotta come un leone Mayer, rischiando il tutto per tutto e mettendo in difficoltà in questa fase Rafa: 1-1 nel tie-break.

9.13: E si va al tie-break dunque tra Nadal e Mayer nel terzo set. Lo spagnolo avanti 2 set a zero.

9.12: In campo anche l’idolo di casa Nick Kyrgios che sull’Hisense Arena è pronto per affrontare il serbo Troicki.

9.10: L’estone Kanepi avanti 3-1 anche nel 2° set dopo aver vinto il 1° parziale contro la Puig 6-4. Avanti di un brek anche la tedesca Barthel (4-3) contro l’altra estone Kontaveit, aggiudicatasi la prima frazione 6-3.

9.09: Nella Rod Laver Arena Mayer tiene comodamente il servizio (6-5) e Nadal dovrà servire per rimanere nel set.

9.08: Iniziato anche l’incontro tra il russo Rublev e il cipriota Baghdatis: avanti il giovane giocatore di Mosca 2-1 ma non ci sono stati break.

9.07: Nel frattempo l’argentino Schwartzman è avanti due set a zero contro il norvegese Ruud (6-4 6-2).

9.05: Grandissimo rovescio di Leonardo Mayer!!! Un colpo incrociato che sorprende Rafa e pareggia sul 5-5. Soprende il sudamericano.

9.02: Reazione di Mayer che si costruisce una palla break per pareggiare il conto!

8.59: Nadal strappa il servizio a Mayer: 2 doppi falli per l’argentino che mette su un piatto d’argento la vittoria al n.1 del mondo.

08.53 Tra le donne si stanno giocando due partite. Kanepi ha vinto il primo set su Puig (6-4), Kontaveit si è imposta 6-3 su Barthel nel primo.

08.52 Nadal è sul 4-4 con Meyer, l’argentino sta dando battaglia in questo terzo set. Schwartzman conduce 3-2 su Ruud nel secondo set dopo aver vinto il primo.

08.50 Anche Ostapenko chiude l’incontro. La lettone si impone per 6-3 3-6 6-4 sulla Duan e al terzo turno sfiderà la vincente di Barthel-Kontaveit.

08.45 Bertens ha sconfitto Gibbs per 7-6 6-0. L’olandese vola al terzo turno dove affronterà Wozniacki.

08.36 Tra le donne. Ostapenko conduce 4-3 sulla Duan e cerca una soffertissima vittoria. Tutto facile per la Bertens contro la Gibbs: 3-0 nel secondo dopo aver vinto il primo. Puig avanti 4-3 su Kanepi.

08.35 Nadal ha avuto un’occasione per piazzare il break ma non ci è riuscito: 2-3 contro Mayer.

08.26 Mayer avanti 2-1 su Nadal

08.23 Bertens ha vinto il tie-break del primo set: 7-3 alla Gibbs. Puig subito avanti 3-0 contro Kanepi, Ostapenko conduce 3-1 nel terzo set.

08.22 Schwartzman ha vinto il primo set 6-4 contro Ruud. Nadal è invece in svantaggio per la prima volta in questa partita: Mayer ha vinto il primo game del terzo set.

08.14 Aggiornamenti dalle donne. Duan ha vinto il secondo set 6-3: si decide tutto al terzo contro la favorita Ostapenko. Bertens e Gibbs sono al tie-break. Iniziato anche Kanepi-Puig.

08.12 Nadal ha vinto il secondo set per 6-4. Lo spagnolo conduce 2-0 su Mayer e non sembra avere problemi. 4-3 invece tra Schwartzman e Ruud.

08.03 Iniziato l’incontor tra Schwartzman e Ruud, l’argentino conduce 4-1. Tra le donne Duan è avanti 5-3 su Ostapenko nel secondo set dopo aver perso il primo. Gibbs-Bertens 5-4 nel primo set.

08.02 Nadal non ha problemi contro Mayer e conduce 5-3, l’argentino serve per rimanere nel match.

08.01 Karlovic ha sconfitto Sugita al termine di un match infinito! Il croato ha prevalso per 12-10 al quinto set. Al terzo turno se la vedrà con il nostro Andreas Seppi.

07.57 Dzumhur ha sconfitto Millman per 7-5 3-6 6-4 6-1. Il bosniaco affronterà Nadal al terzo turno (lo spagnolo non sta avendo problemi contro Mayer).

07.56 Break di Karlovic! Il croato ha strappato il servizio a Sugita, sale 11-10 e ora batterà per chiudere l’incontro!

07.47 Nel frattempo Nadal è salito sul 3-1 contro Mayer, Dzumhur conduce 4-1 su Millman nel quarto set ed è vicino alla vittoria.

07.46 Continua a ripetersi lo schema. Sugita vince il proprio game al servizio, Karlovic risponde prontamente: 9-9.

07.42 Nadal conduce 2-1 nel secondo set, Mayer ha vinto il terzo game sul suo turno di battuta.

07.42 Karlovic pareggia ancora i conti! 8-8 con Sugita nel quinto set. Ora serve il giapponese.

07.40 Accelerazione improvvisa di Ostapenko che vince il primo set contro la Duan per 6-3. Inizato il match tra Bertens e Gibbs (2-1 per la statunitense).

07.38 Una partita infinita. Sugita sale 8-7, Karlovic servirà ancora per rimanere in partita. Nadal piazza subito il break su Mayer a inizio secondo set (2-0). Dzumhur conduce 2-1 su Millman nel quarto set.

07.30 Karlovic tiene il servizio! 6-6 nel quinto set contro Sugita. Seppi osserva con attenzione, da questo incontro uscirà il suo prossimo avversario.

07.28 Nel tabellone maschile si stanno svolgendo tre partite: l’infinita Karlovic-Sugita 2-2 e 5-6, il croato serve per prolungare la contesa; Millman-Dzumhur 1-2, inizia il quarto set; Nadal-Mayer 1-0, inizia il secondo set.

07.28 Nadal ha vinto il primo set per 6-3. Tutto facile per lo spagnolo contro l’argentino Mayer. Ostapenko sul 3-3 contro la Duan, unico match femminile in corso di svolgimento.

07.27 Dzumhur ha vinto il terzo set per 6-4 contro l’australiano Millman e ora conduce per 2-1. Sugita inveece è sul 6-5 nel quinto set, Karlovic serve per rimanere nel set.

07.24 Harrison ha sconfitto l’uruguayano Cuevas per 6-4 7-6(5) 6-4. Tutto facile per lo statunitense che al terzo turno affronterà Marin Cilic.

07.23 Meyer tiene il proprio turno in battuta e accorcia le distanze su Nadal: 5-3 per lo spagnolo nel primo set.

07.22 Ostapenko prova a risalire la china ma non è facile contro la Duan: 2-3 nel primo set.

07.21 Harrison si porta sul 5-3 contro Cuevas nel terzo set e vede vicina la vittoria. La situazione non si sblocca tra Karlovic e Sugita: 4-4 nel quinto.

07.17 Botta e risposta tra Karlovic e Sugita, nessuno molla il turno in battuta: 4-3 per il giapponese, il croato deve sempre inseguire.

07.16 Nadal non ha problemi a tenere il proprio turno di battuta: 5-2 nel primo set.

07.15 Tra le dotte si sta giocando solo Ostapenko-Duan.

07.14 La polacca Linette ha sconfitto la russa Kasatkina per 7-6(4) 6-2: cade la numero 22 del tabellone! Al terzo turno sfiderà la Allertova.

07.12 Break di Harrison su Cuevas! 4-2 nel terzo set, lo statunitense aveva già vinto i primi due set. 3-3 tra Millman e Dzumhur nel terzo.

07.11 Karlovic conserva il servizio: 3-3 contro Sugita nel quinto set. Nadal conduce 4-2 su Mayer e ora serve per allungare ulteriormente.

07.10 Iniziato l’incontro della Ostapenko, la lettone è subito sotto 0-2 contro la cinese Duan.

07.08 Sugita conduce 3-2 su Karlovic nel quinto set, i due sono in campo da 3 ore e 40 minuti. Dzumhur si porta sul 3-2 contro Millman nel terzo set, Harrison conduce 2-0 e 3-2 su Cuevas con un break di vantaggio.

07.06 Nadal ha annullato due palle break a Mayer nel quinto gioco e si è così portato sul 4-1 nel primo set.

07.00 Perentorio break di Nadal. Lo spagnolo va sotto 15-40 nel corso del quarto gioco, poi rimonta e si impone alla prima occasione utile.

06.58 Sugita sale 2-1 su Karlovic nel quinto set.

06.56 Uno sguardo anche ai risultati dei tornei di doppio, siamo al primo turno. Il nostro Fabio Fognini, in coppia con Granollers-Pujol, ha superato Bolt-Mousley per 6-7(8) 6-3 6-2 e accede al secondo turno. Non ce l’ha fatta invece Fabbiano che in coppia con Sela ha perso per 6-7 6-3 6-7 contro Mirny/Oswald.

06.53 Nadal tiene agevolmente il proprio turno di battuta: 2-1.

06.52 Millman ha vinto il seconto set (6-3): ora è 1-1 contro Dzumhur.

06.51 Harrison ha vince il tie-break del secondo set (7-5) e ora conduce per 2-0 su Cuevas.

06.50 Non riesce il break a Nadal: 1-1 nel primo set.

06.47 Nadal ha vinto agevolmente il primo game sul suo turno in battuta.

06.46 Rafael Nadal in campo! Inizia il match contro Mayer!

06.55 Fantastico Sugita! Il giapponese brekka Karlovic nel momento più importante e vince il quarto set per 6-4! Si va al quinto set per decidere chi sfiderà Seppi al prossimo turno.

06.44 Linette ha vinto il tie-break del primo set: 7-4 per la polacca sulla russa.

06.43 Cuevas e Harrison vanno al tie-break del secondo set. Lo statunitense aveva vinto il primo. Intanto Millman piazza ancora il break su Dzumhur e sale 5-3 nel secondo set.

06.41 Sugita vola sul 5-4 nel quarto set. Karlovic serve per rimanere nel set, il giapponese vuole riaprire i conti.

06.38 Tsonga ha vinto un incontro folle! Il francese era sotto 2-1 e ha vinto il quarto set al tie-break. Nel quinto set si è trovato sotto 1-4 e 2-5 ma ha strappato il servizio per ben due volte e alla fine ha sconfitto Shapovalov! Il francese batte il canadese con il punteggio di 3-6, 6-3, 1-6, 7-6, 7-5. Tsonga ora dovrà affrontare il vincente di Troicki-Kyrgios.

06.35 Tsonga letteralmente indemoniato! Strappa ancora il servizio a Shapovalov e ora sarà lui a battere per vincente l’incontro. Che rimonta del francese! 5-5 tra Cuevas e Harrison nel secondo set, Millman ha invece piazzato un doppio break su Dzumhur e conduce 4-3 nel secondo, stesso risultato con cui Sugita prevale su Karlovic. Linette e Kasatkina sono al tie-break del primo set, unico incontro femminile in corso di svolgimento.

06.30 Tra pochi minuti tornerà in campo anche Rafael Nadal. Lo spagnolo sfiderà l’argentino Mayer, avversario tutt’altro che problematico almeno sulla carta.

06.26 Scatenato Tsonga! Brekka Shapovalov, tiene il turno di battuta e si porta sul 5-5 nel quinto set! Il canadese ha sciupato delle ghiotte occasioni per chiudere l’incontro! 3-3 tra Karlovic e Sugita nel quarto set, Harrison sale 5-4 su Cuevas nel secondo, Dzumhur conserva il break su Millman (3-2).

06.22 Wozniacki ha vinto! La danese si è imposta in rimonta 3-6 6-2 7-5 dopo aver rischiato seriamente l’eliminazione contro la croata. La testa di serie numero 2 del tabellone affronterà la vincente di Bertens-Gibbs al terzo turno.

06.20 Tsonga tiene il suo turno di battuta e accorcia 3-5. Ora però Shapovalov serve per vincere l’incontro.

06.18 Karlovic e Sugita sono 2-2 nel quarto set, il croato conduce 2-1 nel conto dei set. Ricordiamo che il vincente se la dovrà vedere contro Seppi al terzo turno.

06.16 Dzumhur brekka subito Millman nel secondo set e sale 2-0.

06.15 Regna l’equilibrio tra Harrison e Cuevas nel secondo set: 3-3, lo statunitense ha vinto il primo set.

06.10 Wozniacki strappa il servizio a Fett e sale 6-5 nel quinto set! La danese sta uscendo dal momento di difficoltà.

06.08 Tsonga è a un passo dall’eliminazione! Shapovalov si è portato sul 5-2 nel quinto set!

06.07 Cilic ha sconfitto Sousa 3-0 (6-1 7-5 6-2). Il croato sfiderà il vincente di Cuevas-Harrison al terzo turno.

06.06 Wozniacki vince un game importantissimo e si porta sul 5-5 con Fett nel set decisivo. Ora serve la croata, la danese prova a brekkare. Intanto Linette 5-3 contro Kasatkina nel primo set.

06.00 Tra le donne si stanno invece giocando soltanto due partite: Wozniacki sta soffrendo tantissimo contro Fett (1-1 e 5-4 per la croata nel set decisivo), Linette conduce 5-2 su Kasatkina.

05.59 Karlovic è avanti 2-1 su Sugita (7-6, 6-7, 7-5). Ciilic sta dominando Sousa (2-0 e 4-2), Dzumhur e Harrison hanno vinto i primi set rispettivamente contro Millman e Cuevas.

05.58 Tsonga è costretto al quinto set dal coriaceo canadese Shapovalov. Il francese ha perso il primo set 6-3 ma ha subito recuperato, ancora avanti il nordamericano (6-1) nel terzo, il transalpino ribatte vincendo il quarto set al tie-break (7-4) ma ora è sotto 3-1 nella frazione decisiva.

05.56 Spicca il successo della thailandese Kumkhum sulla svizzera Bengic 6-1 6-3, l corata Martic ha battuto la rumena Begu 6-4 7-6, Allertova supera Zhang 6-4 7-6.

05.55 Passiamo al tabellone femminile. Svitolina ha avuto la meglio sulla Siniakova soltanto al terzo set dopo aver perso il primo, tutto facile per Bondarenko che ha eliminato Pavlyuchenkova 6-2 6-3. Bondarenko sfider Rybarikova che ha fatto fuori Flipkens al terzo set, Svitolina se la dovrà vedere con Kostyuk che ha superato Rogowska in due set.

05.53 Simon si è invece ritirato nel corso del secondo set dopo aver perso il primo contro Carreno-Busta. Lo spagnolo ne approfitta e accede al terzo turno dove sfiderà il lussemburghese Muller, giustiziere del tunisino Jaziri soltanto al quinto set: l’africano ha provato a rimontare dallo 0-2 ma nel quinto set non ha più avuto le forze.

05.52 L’Italia però festeggia un fantastico Andreas Seppi che ha asfaltato Nishioka con un perentorio 6-1 6-3 6-4. L’azzurro ha vinto quello che è un anticipo di Coppa Davis e ora se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra Karlovic e Sugita.

05.51 Colpaccio del georgiano Basilashvili che ha sconfitto il belga Bemelmans per 3-0. Al terzo turno se la vedrà con Edmund che ha demolito l’uzbeko Istomin oer 6-2 6-2 6-4.

05.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open. Mercoledì 17 gennaio, si gioca il secondo turno.