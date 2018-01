LIVE Australian Open 2018, martedì 23 gennaio in DIRETTA: Nadal si ritira al quinto set!! Cilic passa ed affronterà Edmund in semifinale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Martedì 23 gennaio riservato ai quarti di finale: sul cemento di Melbourne andranno infatti in scena 4 sfide roventi, 2 al maschile e 2 al femminile.

Tra gli uomini torna in campo Rafael Nadal che se la dovrà vedere contro l’ostico croato Martin Cilic, mentre Grigor Dimitrov affronterà la grande novità Kyle Edmund, giustiziere di Andreas Seppi. Tra le donne spazio a Caroline Wozniacki che dovrà sudare contro Suarez Navarro e alla Svitolina che sfiderà Mertens.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (martedì 23 gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, di tutti gli incontri per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

Il programma degli incontri di oggi (martedì 23 gennaio)

13.48 Altro break di Wozniacki! Il primo set è sempre di più nelle mani della danese

13.43 Riesce a tenere la battuta Wozniacki, salendo 3-0

13.40 Game lunghissimo! Wozniacki ha annullato una palla break e sprecato diverse chance per volare sul 3-0. Suarez Navarro ha trovato le contromisure ed è entrata in partita, dopo le difficoltà iniziali

13.33 Break Wozniacki! La danese strappa subito la battuta alla Suarez Navarro nel secondo gioco

13.29 Tiene la battuta a 15 Wozniacki

13.25 Inizia Wozniacki al servizio

13.18 Entrano in campo Suarez Navarro e Wozniacki

13.10 Resta solo un incontro per terminare il programma odierno. Si tratta del quarto di finale femminile tra Carla Suarez Navarro e Caroline Wozniacki

13.06 Giornata di sorprese, dunque: prima Mertens che annichilisce Svitolina, poi Edmund che estromette Dimitrov e vola in semifinale. Infine, Nadal, fermato dall’infortunio alla coscia destra, forse uno stiramento: via libera ad un Cilic che ha comunque giocato ad un livello pazzesco

13.04 Peccato per la chiusura dell’incontro: un Nadal in salute poteva regalare un quinto set spettacolare. Ma va dato merito a Cilic per la grande partita che ha disputato. Sarà dunque il croato ad affrontare Edmund in semifinale

13.02 SI RITIRA NADAL!! VINCE CILIC! Il croato aveva appena fatto il break con un gran passante di dritto e Rafa ha così alzato bandiera bianca, avvicinandosi alla rete per stringere la mano al suo avversario

13.02 E ancora palla break, la sesta! Cilic risponde aggressivo alla seconda di Nadal e Rafa manda out il rovescio

13.01 Palla break annullata! Finisce in rete la risposta di Cilic

13.00 Comanda Cilic! Quinta palla break del game: clamorosa accelerazione di dritto!

12.59 Noooo! Altra chance sprecata malamente da Cilic: ha fatto tutto bene, sin dalla risposta, ma ha mancato la chiusura, mandando il dritto largo di poco. Hawk-eye conferma: 40-40

12.59 Altra palla break per Cilic! Gran rovescio lungolinea, poi viene a rete a chiudere il punto

12.58 Brutto errore di Cilic, di rovescio. Che regalo! 40-40

12.58 Nadal generosissimo! Annulla le prime due palle break con due dritti dopo il servizio!

12.57 0-40! Nadal in difficoltà: colpisce da fermo e non riesce a scattare come vorrebbe. Cilic ne sta approfittando ed ora ha tre palle break!

12.55 Cilic tiene a zero la battuta ma Nadal sta zoppicando vistosamente! Chissà che lo spagnolo non stia aspettando che la situazione migliori o che faccia effetto l’antidolorifico preso in precedenza. Nel primo gioco ha lasciato vita facile al suo avversario, rimanendo praticamente fermo…

12.52 Nadal si sta facendo nuovamente massaggiare la coscia destra, approfittando della pausa tra un set e l’altro…

12.50 SI VA AL QUINTO!!! CHE PARTITA DI CILIC! Lascia completamente fermo Nadal con un gran dritto in corsa, lungolinea, e si prende il quarto set per 6-2! Altro che contraccolpo psicologico per il tie-break perso al terzo set! Ora il croato avrà anche il vantaggio di servire per primo nel quinto…

12.50 SET POINT! Brutto errore di Nadal, che manda fuori il dritto in uscita dal servizio

12.49 Servizio vincente di Nadal ma poi gran risposta di Cilic: 40-40

12.49 30-30 e Cilic a due punti dal set! Delizioso dritto lungolinea del croato

12.46 Cilic tiene il servizio e sale 5-2, avvicinandosi al quinto set…

12.41 Altri due servizi vincenti: si salva Nadal e rimane aggrappato al set, 4-2

12.40 Risale col servizio Rafa, sfruttando anche un errore col dritto di Cilic: siamo 40-40

12.38 NADAL FERMO! Rafa si muove pochissimo, Cilic lascia andare i colpi: 0-40

12.35 si riprende a giocare con Nadal al servizio

12.33 Nadal ha chiesto il medical timeout: si sta facendo massaggiare la coscia destra. Rafa sembra provato vista la durata del match, vicino alle tre ore e mezza

12.31 tiene il servizio Cilic e sale 4-1! Game vinto a 15: il croato sta giocando in maniera pazzesca, producendo solo vincenti!

12.28 BREAK CILIC!!! Il croato comanda lo scambio con il dritto e chiude con il lungolinea!! 3-1 e servizio

12.28 palla break Cilic! Due dritti potentissimi! Nadal prova il passante disperato ma la palla è fuori

12.27 30-30 sul servizio di Nadal. Gran risposta di Cilic, che porta all’errore lo spagnolo, venuto a rete

12.22 tiene la battuta Cilic e sale 2-1 nel quarto set. Il croato ha vinto uno scambio a rete, con Nadal che ha sbagliato la direzione del passante, poi ha sfruttato un errore in risposta dello spagnolo

12.20 si va ai vantaggi sul servizio di Cilic. Il croato era avanti 40-15 ma poi un dritto di Nadal ed un errore hanno portato il game di nuovo in discussione. Attenzione…

12.17 tiene il servizio Nadal! Va sotto 0-30 ma vince quattro punti consecutivi e fa 1-1

12.12 inizia Cilic alla battuta e tiene il servizio senza problemi. 1-0

12.08 SECONDO SET NADAL!!! Viene a rete Rafa e si prende il punto con uno smash al volo di potenza! Che tie-break vinto dallo spagnolo, che potrebbe pesare psicologicamente, visto l’errore clamoroso di Cilic sul 5-5. 2 set a 1 Nadal

12.07 errore sanguinoso di Cilic, di dritto! Nadal ha un set point sul 6-5, sul proprio servizio!

12.07 pareggia i conti Cilic, sfruttando un errore di dritto di Nadal, 5-5

12.06 errore di rovescio di Cilic. 5-4 Nadal

12.05 altro punto, altro mini-break. Nadal accorcia e Cilic entra di potenza con il dritto. 4-4!

12.03 vantaggio Nadal! Cilic prova a seguire a rete il servizio ma viene infilato dalla risposta dello spagnolo! 4-3: che tie-break!!

12.02 Nadal recupera il mini-break, Cilic sbaglia di rovescio. Si cambia campo sul 3-3

12.01 altro rovescio clamoroso di Cilic! Gran tracciante in diagonale: due punti sul servizio di Nadal ed ora è Cilic ad avere un mini-break di vantaggio, 3-2!

12.00 recupera il mini-break Cilic! Nadal viene a rete ma viene fulminato da un passante di rovescio clamoroso!

11.59 subito 2-0 Nadal! Cilic viene a rete ma sbaglia il rovescio mettendolo in rete, su una palla bassa offertagli dallo spagnolo

11.57: sarà tie break! Cilic tiene a 0 il servizio e va sul 6-6

11.56: Il servizio porta Cilic sul 30/0

11.54: Nadal tiene il servizio ed è avanti 6-5. Sembra aver superato il momento difficile lo spagnolo ma Cilic sta giocando molto bene

11.54: Nadal avanti 40/15 grazie al servizio

11.51: che scambio!!!!! Nadal dà tutto ma Cilic attacca e con una volée smorzata di rovescio chiude il game: 5-5

11.51: out il rovescio di Nadal. Vantaggio Cilic

11.50: aggressivo Cilic nel momento più difficile! Nadal si difende ma si arrende alla volée alta del croato: parità

11.49: attenzione! Fuori il rovescio di Cilic: set point Nadal: 30/40

11.48: 30/15 Cilic

11.45: scambio durissimo: Cilic mette fuori di pochissimo il dritto incrociato. 5-4 Nadal ma Cilic sta giocando un match di ottimo livello

11.43: out la risposta di Nadal: 30/30

11.42: ace di Nadal con occhio di falco: 30/15

11.40: l’ace di Cilic! 4-4

11.39: dopo un doppio fallo e la prima out, Cilic trova una gran seconda di servizio e un ace: 30/15

11.37: Nadal tiene il servizio ma quanti rischi per lo spagnolo! 4-3

11.36: Cilic sbaglia una volée facile. Vantaggio Nadal

11.35: che dritto di Cilic! Ancora parità!

11.34: rovescio in rete per Cilic: vantaggio Nadal

11.33: la volée smorzata di Nadal: parità

11.33: in rete il dritto di Nadal. Vantaggio Cilic

11.32: parità! Vincente il servizio di Nadal

11.32: il rovescio lungolinea di Cilic! vataggio Cilic e palla break

11.30: Nadal sbaglia due volte. Parità

11.29: fuori il rovescio di Cilic: 40/15

11.27: Cilic tiene il servizio: 3-3

11.25: Cilic avanti 30/0 sul suo servizio

11.23: errore di Cilic con il rovescio: 3-2 per il croato

11.22: Nadal avanti 30/0

11.19: ancora il servizio di Cilic! Di nuovo in parità nel terzo set: 2-2

11.19: ace di Cilic! vantaggio Cilic

11.18: doppio fallo di Cilic: parità

11.16: in rete il rovescio di Cilic: 30/30

11.13: errore di Cilic: Nadal va sul 2-1

11.12: va in rete il rovescio di Nadal: ancora parità

11.11: errore di Cilic: parità

11.10: volée di rovescio di Cilic: 30/40 altra palla break

11.08: Cilic tiene il servizio: 1-1

11.05: che risposta Nadal! 15/15

11.03: in rete il dritto di Cilic: 1-0 Nadal

11.01: Nadal avanti 40/30

11.00: iniziato il terzo set 30/15 Nadal

10.55: ace di Cilic!!! Il croato restituisce il 6-3 a Nadal e si porta sull’1-1

10.54: va in rete il rovescio del croato: 40/30

10.54: due set point Cilic: 40/15

10.52: micidiale il servizio di Cilic! 30/0

10.51: il dritto incrociato di Cilic costringe all’errore Nadal! Arriva il break per il 5-3 Cilic che andrà a servire per il set! Tre game consecutivi per il croato con due break

10.50: attenzione! Sbaglia ancora Nadal. Palla break Cilic

10.49: errore di Nadal: parità

10.49: non entra la prima e Cilic rimonta: 30/30

10.47: Nadal prova a scuotersi: 30/0

10.44: il croato grazie al servizio tiene il turno di battuta a 0 e va sul 4-3

10.44: Cilic è “on fire”: 30/0

10.42: e arriva il break di Cilic! Risposta vincente di dritto del croato che si riporta in parità: 3-3

10.41: sbaglia Nadal. Terza palla break nel secondo set per Cilic

10.41: ancora una volta il croato spreca tutto mettendo in rete il dritto: parità

10.40: ancora una palla break per Cilic

10.38: stavolta non sbaglia Cilic: 40/40

10.37: erroraccio di Cilic con il dritto: 40/30. Sta regalando troppo il croato

10.37: errore di Cilic con il rovescio: 30/30

10.35: Cilic ci prova: 0/30 sul servizio Nadal

10.32: come prima! Dopo aver sprecato il break point, Cilic cede il servizio e lo fa nel peggiore dei modi con un doppio fallo: 3-2 Nadal

10.31: il passante lungolinea di Nadal ma l’errore è di Cilic,. troppo morbido a rete: 15/40

10.30: scambio durissimo! Nadal costringe all’errore Cilic: 15/30

10.28: esce il dritto di Cilic e Nadal tiene con tanta fatica il servizio: 2-2. Attenzione perchè nel set precedente dopo aver avuto la palla break, Cilic ha subito il break decisivo

10.27: ancora parità con la grande risposta di Cilic

10.26: esce il pallonetto di Cilic: parità

10.25: attenzione! in rete il dritto di Nadal! 30/40 palla break

10.25: doppia ottima giocata di Cilic: 30/30

10.23: Nadal 30/0 sul proprio servizio

10.21: Cilic si salva con il servizio: 2-1 per il croato

10.20: la volée di Cilic per il 40 pari

10.19: il rovescio di Nadal: 30/40, palla break

10.18: ancora fuori il dritto di Cilic: 15/30

10.17: errore grave di Cilic: 15/15

10.16: Nadal tiene il servizio a 0: 1-1

10.15: Nadal perfetto: 30/0

10.13: il dritto di Cilic: 1-0 per il croato

10.12: fuori il rovescio sulla discesa a rete di Nadal: 40/15 Cilic

10.10: iniziato il secondo set: 15/0 Cilic che è al servizio

10.07: il dritto di Nadal! Lo spagnolo vince il primo set 6-3 su Cilic

10.06: se ne va il dritto di Cilic: terzo set point Nadal

10.06: che spettacolo il rovescio lungolinea di Cilic! parità

10.05: ace Nadal: secondo set point per lo spagnolo

10.04: gran dritto di Cilic. E’ il game più spettacolare! 40/40

10.04: che rovescio di Nadal! Prende in contropiede Cilic e va sul 40/30. Set point

10.03: gran risposta di dritto di Cilic: 30/30

10.01: in corridoio il dritto in allungo di Nadal: 15/15

9.59: Nadal strappa il servizio e si porta sul 5-3. Servirà per il primo set

9.57: errore di Cilic 0/30

9.55: ace!!! Nadal tiene il servizio non senza qualche patema: 4-3

9.55: scende a rete Nadal e piazza la volée: vantaggio Nadal

9.54: sul nastro il rovescio di Nadal, ne approfitta Cilic: parità

9.54: ancora la prima di servizio: vantaggio Nadal

9.54: si salva col servizio Nadal: parità

9.53: in rete il dritto di Nadal: palla break Cilic

9.52: prima mette la prima e poi fa doppio fallo Nadal: 40/40

9.50: attacca Cilic, Nadal mette in rete il rovescio: 30/30

9.50: rovescio in controtempo di Nadal: 30/15

9.49: gran dritto di Cilic che chiude uno degli scambi più lunghi del match: 15/15

9.47: Cilic si salva e ribalta la situazione: 3-3. Nadal ha sprecato tanto in questo game

9.46: regali su regali: Nadal spara fuori la risposta di rovescio sulla seconda di Cilic

9.45: Cilic annulla il quarto break point ma poi commette un altro errore grossolano: vantaggio Nadal

9.43: Nadal sbaglia la risposta sulla seconda di Cilic e se ne va la terza palla break: parità

9.42: in rete il rovescio di Nadal

9.41: in rete il dritto di Cilic, seconda palla break

9.41: in rete la risposta di Nadal: parità

9.40: doppio fallo di Cilic: prima palla break Nadal

9.40: in rete il dritto di Cilic: parità

9.39: Cilic mette fuori il rovescio: 40/40

9.37: Nadal recupera fino a 30 pari ma Cilic mette il dritto e va 40/30

9.36: la volée di Cilic: 30/0

9.33: se ne va la risposta di rovescio di Cilic sul 40/30: 3-2

9.31: il rovescio incrociato di Nadal: 40/15

9.28: Cilic tiene il servizio: 2-2

9.27: il dritto di Cilic in rete: 40/40

9.26: rovescio di Cilic all’incrocio delle righe: 40/30

9.26: Cilic si fa prendere in contropiede da Nadal che scende a rete e ottiene il punto del 30/30

9.22: gran dritto in controtempo di Nadal: 2-1

9.22: dritto vincente di Nadal: 40/15

9.21: Nadal avanti 30/15

9.19: doppio errore in risposta di Nadal e Cilic tiene il servizio a 0: 1-1

9.18: Cilic con il dritto va sul 30/0

9.16: Nadal tiene a 0 il servizio: 1-0 per lo spagnolo

9.15: iniziata la sfida, servizio Nadal 30/0

9.13: concluso il riscaldamento, tutto pronto per il quarto di finale

9.05: Nadal ha vinto cinque dei sei precedenti contro Cilic. E’ il grande favorito

9.00: tra pochi minuti in campo Nadal e Cilic: in palio la semifinale

07.37 La giornata agli Australian Open proseguirà alle ore 09.00 proprio con il match tra Rafael Nadal e Marin Cilic. Poi a seguire l’ultimo quarto di finale femminile tra Suarez Navarro e Wozniacki.

07.36 E VINCE! PAZZESCO KYLE EDMUND! Il britannico ha sconfitto il favorito Grigor Dimitrov per 3-1 (6-4, 3-6, 6-3, 6-4) e si è qualificato alle semifinali dove affronterà il vincente di Nadal-Cilic. Sembra davvero un sogno!

07.35 MATCH POINT PER EDMUND! Il britannico recupera da 15-30 e ora serve per l’incontro.

07.30 BREAK! Edmund indemoniato! Alla seconda chance strappa nuovamente il servizio a Dimitrov e ora serve per vince la partita! La rivelazione britannica a un passo dalla semifinale!

07.25 Torna a regnare l’equilibrio nel quarto set: Edmund risponde a Dimitrov, bravo ad annullare un nuovo break point, e si torna in parità sul 4-4.

07.16 E arriva il controbreak di Dimitrov che concretizza subito la prima chance a disposizione: 3-3 nel quarto set.

07.14 Dimitrov cerca subito il contro-break: è avanti 30-0 nel sesto gioco.

07.11 E la concretizza! Pazzesco Edmund continuamente all’attacco, ora Dimitrov è spalle al muro! Il britannico conduce per 3-2 nel quarto set e ora servirà per allungare.

07.10 ATTENZIONE: palla break per Edmund…

07.06 Per il momento sta succedendo quanto visto nel set precedente: entrambi i giocatori servono davvero bene e concedono pochissimo all’avversario, game brevi e ben indirizzati. Edmund replica prontamente: 2-2.

07.02 In questo set è Dimitrov a servire per primo e questo potrebbe essere un vantaggio: 2-1 per il bulgaro.

07.00 Botta e risposta tra i due giocatori in apertura di quarto set. Entrambi tengono il proprio turno in battuta: 1-1.

06.52 Edmund scatenato, chiude il set alla prima occasione utile. Edmund ha vinto il terzo set per 6-3 e si porta sul 2-1!

06.48 ARRIVA IL BREAK! Edmund vola sul 40-15 e concretizza il vantaggio alla seconda chance. Ora il britannico serve per vincere il set!

06.45 Edmund sta cercando di piazzare il break nel cuore del terzo set! 30-0.

06.43 Nessun problema per Edmund col turno in battuta, il britannico è nuovamente avanti 4-3.

06.38 Pronta replica di Dimitrov: 3-3. Botta e risposta in un set molto intenso.

06.35 Edmund sta giocando in maniera eccellenza ontro Dimitrov, non molla la presa e tiene il proprio turno di battuta a 15. I due giocatori hanno dovuto annullare due break point nel terzo set: Edmund nel primo e Dimitrov nel terzo, entrambi ci sono riusciti senza problemi.

06.31 Al maschile, invece, si sta giocando un accesissimo Dimitrov-Edmund. La rivelazione britannica ha vinto il primo set per 6-4, poi il bulgaro ha immediatamente replicato imponendosi per 6-3. Ora 2-2 nel terzo set, entrambi i giocatori tenuto i propri turni di battuta.

06.30 Si è conclusa la prima partita di giornata. La belga Mertens ha sconfitto l’ucraina Svitolina per 2-0 (6-4, 6-0) e si è qualifica alle semifinali dove sfiderà la vincente di Wozniack-Suarez Navarro, match che inizierà alla ore 11.30.

