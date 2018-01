LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA: Barbosa a comandare con la Cadillac, Alonso ai box ha dato il cambio ad Hanson (8°)

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ha ottenuto il 13° crono nelle qualifiche, con la Cadillac campione uscente di Renger Van der Zande del Team Taylor a recitare la parte del leone, 6° tempo della categoria LMP2.

Ma la gara è questa sera e Fernando vuol stupire, insieme ai compagni di team Phil Hanson e Lando Norris. Del resto per lui questo è un divertimento ed un modo per prepararsi al meglio alla stagione di F1 2018 ed anche alla 24 Ore di Le Mans, altro obiettivo nella mente dello spagnolo, desideroso di realizzare la famosa Triple Corona (riconoscimento a chi ha vinto il GP di Monaco (F1), la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans).

Servirà però l’impresa leggendaria lungo un circuito molto particolare: dodici curve, una parte tortuosa in avvio poi due lunghi rettilinei congiunti da una parabolica ad altissima velocità in cui si possono operare sorpassi. Il Grand American che, sconosciuto ai più, è diventato di interesse nel Vecchio Continente proprio grazie alla presenza di Alonso, ormai abituato a guardare oltre la Formula Uno come la poco fortunata esperienza della 500 Miglia di Indianapolis ha dimostrato. Tra l’altro, riferendosi ancora al Circus della categoria più importante dell’automobilismo, ci sarà anche il canadese Lance Stroll, pilota della Williams, al via di questa corsa di durata. Il giovane driver nordamericano gareggerà infatti nel Team Oreca con Robin Frijns, Felix Rosenqvist e Daniel Juncadella (6° nelle qualifiche)

Non resta che darvi appuntamento alle ore 20.40 italiane che godervi attimo dopo attimo la DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018, corsa appassionante ed estenuante per piloti e vetture in pista. Buon divertimento!

23.41: Il pubblico di Daytona si organizza…

23.38: Per quanto riguarda le altre categorie nella GTD Luca Stoltz in vetta con la Mercedes con 2″616 di vantaggio sull’Audi di Mies e 4″841 sull’Acura di Legge. Quinta piazza per Mathias Lauda sulal Ferrari mente nella GTLM è la Ford di Mueller a comandare mezzo secondo di vantaggio su Antonio Garcia (Chevrolet) e 1″350 su Milner (1″350). Quarta piazza per la Ferrari 488 GTE di James Cataldo 3″950 dalla vetta.

23.34: La Cadillac, come era prevedibile, va via quando ormai sono quasi stati disputati 100 giri e vicini alle 3 ore di gare. Barbosa ha ora 2″528 su Derani (Nissan) e 8″528 su Hunter Reay (Cadillac).

23.30: In vetta dunque la Cadillac di Barbosa a precedere la Nissa di Pipo Derani e l’altra Cadillac di Hunter Reay mentre Hanson del team di Alonso è ottavo.

23.28: Dopo una ventina di giri riprende la corsa:

23.24: Si attende di riprendere la pista in modo normale…

23.17: Persiste la presenza della Safety Car in pista in attesa di poter riprendere la corsa in modo regolare.

23.11: Periodo di “Caution” in pista con la pace-car in pista. Barbosa con la Cadillac sempre in vetta davanti a Derani (Nissan) ed a McMurry (Cadillac). Hanson (Ligier Lmp2) è rientrato ai box approfittando del momento propizio.

22.55: Sono trascorsi 74 giri e tra poco ci dovrebbero essere altri pit-stop.

22.48: Sempre la Cadillac di Barbosa a guidare la gara con 1 giro di vantaggio sulla vettura gemella di McMurry. In terza piazza la Nissan DPI di Derani mentre molto bene Montoya in quinta piazza con la Acura DPI. Phil Hanson del team di Alonso è in nona piazza in questo momento.

22.42: Sempre Cadillac a comandare le fila con Barboda con 16″997 di vantaggio su McMurry mentre in terza piazza a 26″937 dalla vetta la Nissan DPI. La Ligier Lmp2 del team di Alonso, ora guidata da Phil Hanson è in undicesima piazza.

22.37: Si iniziano ad accendere i fari mentre Alonso è rientrato ai box per dare il cambio al suo compagno di squadra Hanson, ora in decima piazza.

22.33: ATTENZIONE FERNANDO ALONSO IN TESTAAA!!!! Ci sono stati però i pit-stop delle Cadillac e delle vetture a precedere lo spagnolo. Tra poco toccherà anche lui.

22.15: Alonso è in scia alla Oreca di Frijns, in lizza per il nono posto: appena 626 millesimi il gap tra i due.

22.13: Quando le fasi doppiaggio sono un pericolo…

22.11: Per quanto riguarda la categoria GTD cambiata molto la classifica con l’Audi di Schmidt a comandare davanti alle Lexus di Baumann e di Hawksworth. Quarta piazza per la Ferrari di Dalla Luna.

22.06: Nelle prime posizioni si fa vedere una vecchia conoscenza della F1 ovvero Juan Pablo Montoya che con la sua Acura DPI è salito in ottava piazza mentre le Cadillac la fanno sempre da padroni. Alonso, nel frattempo, è salito in decima piazza rientrano nella top10 ed è la seconda macchina della categoria LMP2. Grande prestazione fino ad ora del pilota spagnolo.

22:00 Dopo il valzer dei pit-stop dunque Cadillac che tornano a comandare con Albuquerque davanti a Vautier (+2″134) ed a Felipe Nasr (+3″169). Quarta piazza Van der Zande (+9″957) mentre Alonso è 11° alle spalle della Oreca di Frijns.

21.58: Problema tecnico per la Mazda di Bomarito che procede molto lentamente in pista.

21.56: Alonso entra ora per il pit-stop! Lo stesso vale per Bomarito con la Mazda DPI

21.46: Lapierre in testa ora con la Nissan DPI a precedere la Mazda DPI di Bomarito e la Ligier di Alonso mentre le Cadillac hanno rifornito.

21.40: Sempre in vetta Filipe Albuquerque con la Cadillac ma è tempo di pit-stpp. Alonso è quinto in questo momento ma è atteso anche per il rifornimento ed il cambiamento di gomme.

21.29: Dopo 26 giri coperti sempre Albuquerque a comandare con la Cadillac mentre dando uno sguardo alle categorie nella GTLM comanda la Ford di Hand davanti alla Chevrolet di Gavin e alla Porsche di Pilet. Nella GTD sempre Molina e Serra con le due Ferrari a fare la voce grossa precedendo la Lexus di Baumann e l’Audi di Lally.

21.23: Fernando Alonso guadagna la quindicesima piazza superando con una manovra magistrale Bruno Senna. In vetta un poker di Cadillac con Vautier salito in quarta piazza mentre Albuquerque sempre al comando.

21.18: Grazie ad una grande out lap Albuquerque si prende la vetta, dopo la sosta ai box, sulla Cadillac a precedere Van der Zande (Cadillac) e Nasr (Cadillac). ALonso ora è 16° dietro all’altra Ligier LMP2 di Bruno Senna

21.14: Iniziano i primi pit-stop co le Cadillac davanti ai box per rifornire di carburante. Ora comanda la Mazda di Bomarito, a precedere Braun. Salito in quarta posizione Alonso ma presto si fermerà come gli altri ed allora la classifica cambierà ancora una volta.

21.09: Duello nel frattempo ai ferri corti tra Alonso e Bruno Senna per la quattordicesiam posizione. Con la stessa vettura i due piloti stanno dando spettacolo.

21.06: Confronto side by side in rettilineao tra le due Cadillac di Alberquerque e Nasr con il brasiliano, ex pilota di F1, scavalcato dal compagno di squadra mentre Van der Zande sempre a condurre la danze.

21.00: Perde posizioni in questa fase la Ligier di Alonso ora 14° mentre Nasr si avvivicina a Van der Zande. Prepariamoci ad un duello tutto Cadillac.

20.58: Per quanto concerne la categoria GTD è la Ferrari 488 GT3 a dominare la scena con Molina davanti a Serra.

20.54: Alonso ha preso una posizione è ora 12° scavalcato dalla Nissan DPI di Lapierre.

20.50: In vetta alla categoria prototipi sempre davanti la Cadillac di Van der Zenda a precedere Nasr ed Albuquerque, sempre della stessa scuderia. Nel frattempo Castronese (Acura), per via di un errore dacede in quarta piazza.

20.48: Attenzione!!! Errore di Castroneves che sbaglia nella parte centrale della pista e ne approfitta Nasr che balza in seconda piazza. Battaglia vera davanti!

20.45: Vicinissime il tris delle Cadillac: comanda Van der Zande con 260 millesimi di di vantaggio su Castroneves 660 su Nasr. Ricordiamo che queste sono vetture DPI mentre Alonso, con la Ligier LMP2, è sempre undicesimo, il quarto di questa categoria.

20.43: Ottima la partenza del brasiliano Felipe Nasr che al primo giro scavala Albuquerque sempre con la Cadillac. Mentre Alonso è 11° preceduto dalla Oreca di Colin Braun.

20.42: Ottima partenza di Alonso con la sua Ligier che è 11°, partiva dalla tredicesima piazza.

20.41: Bellissiam la partenza di Van der Zanda a precedere Castroneves e Albuquerque. Tris Cadillac a comandare.

20.40: PARTITI!!!! CADILLAC DAVANTI A TUTTI!!!

20.38: Subito per un problema nel giro di ricognizione per una porsche. La vettura n.58 con problemi avendo molto probabilmente impattato a muro.

20.33: Cadillac, Acura, Cadillac, Oreca. E’ il verdetto delle qualifiche della 24 Ore di Daytona. Quindici minuti che hanno dato un volto alla griglia di partenza e raccontato di equilibri sul filo dei millesimi. Pole di Renger Van der Zande sulla Cadillac campione uscente, la numero 10 del team Taylor. Arriva sotto la bandiera, l’1’36”083 che vale la partenza al palo, davanti alla Acura del team Penske. Sette millesimi meglio del crono ottenuto da Helio Castroneves. Poi un’altra Cadillac in seconda fila, Felipe Albuquerque stacca per Mustang Sampling Racing l’1’36”194 che lo porta davanti alla prima delle LMP2: appena 2 decimi separano il crono di Pato O’Ward che vale la quarta piazza alla Oreca di Performance Tech Motorsports dalla pole.

20.32: Dodici curve, una parte tortuosa in avvio poi due lunghi rettilinei congiunti da una parabolica ad altissima velocità in cui si possono operare sorpassi (e ne vedremo molti viste le tante vetture in pista e le diverse categorie di appartenenza). Tutto questo è Grand American e mai come quest’anno la 24 Ore di Daytona è così attesa in Europa.

20.31: Ma la gara è questa sera e Fernando vuol stupire, insieme ai compagni di team Phil Hanson e Lando Norris. Del resto per lui questo è un divertimento ed un modo per prepararsi al meglio alla stagione di F1 2018 ed anche alla 24 Ore di Le Mans, altro obiettivo nella mente dello spagnolo, desideroso di realizzare la famosa Triple Corona (riconoscimento a chi ha vinto il GP di Monaco (F1), la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans).

20.25: L’attrazione non può essere per lui, Fernando Alonso, al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ha ottenuto il 13° crono nelle qualifiche, con la Cadillac campione uscente di Renger Van der Zande del Team Taylor a recitare la parte del leone, 6° tempo della categoria LMP2.

20.20: Buonasera amici di OASport e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 ore di Daytona, corsa endurance conosciutissima negli Stati Uniti che noi avremo l’onere e l’onore di seguire. Il semaforo verde scatterà alle ore 20.40 italiane!

