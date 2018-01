Karate, Premier League 2018: giornata negativa per gli azzurri a Parigi, nessun italiano a medaglia. Domani Luca Maresca e Sara Cardin per il bronzo

Giornata nera per l’Italia, impegnata nelle eliminatorie della prima tappa della Premier League 2018 di karate, in programma a Parigi tra venerdì 26 e domenica 28 gennaio. Nessuno tra gli azzurri impegnati oggi è riuscito a qualificarsi per le finali e le uniche speranze di medaglia restano nelle mani di Luca Maresca e Sara Cardin, che domani proveranno a portare a casa il bronzo per salvare la spedizione azzurra in terra francese. Nel kata maschile il migliore è stato Samuel Stea, giunto fino ai ripescaggi, dove è stato sconfitto dal fuoriclasse spagnolo Damien Quintero. Discreta anche la prova di Mattia Busato, approdato alla finale della sua pool, prima di arrendersi al cospetto del giapponese Isee Shimbaba. Per Alessandro Iodice, invece, non c’è stato nulla da fare al primo turno contro l’idolo di casa francese Enzo Montarello.

Non è andata meglio nel kumite, dato che nei -84 kg la corsa di Nello Maestri si è arrestata subito contro il francese Farouk Abdesselem, mentre Giuseppe Tesoro ha ceduto di misura al cospetto dell’olandese Petersen. Michele Martina, invece, ha prevalso nella sfida con il francese Sally Diop, ma si è arreso poco dopo all’olandese Brian Timmermans, che ha prevalso 1-0 escludendo l’atleta italiano dal torneo. Nei +84 kg, invece, Simone Marino ha prevalso al primo turno contro il turco Ridvan Kaptan, sconfitto 4-3, ma ha ceduto contro il saudita Tareg Hamedi, abile nell’imporsi 5-4 e nel determinare l’eliminazione del giovane talento azzurro. Stessa sorte per Stefano Maniscalco, sconfitto dal francese Kloouz dopo aver superato 4-2 il coreano Kim Rak Won.

Disco rosso anche per le tre azzurre in gara nel kumite. Nei -61 kg, Viola Lallo ha lottato strenuamente contro la fortissima austriaca Alisa Buchinger, cedendo soltanto per hantei (3-3), mentre Laura Pasqua ha prevalso nettamente (5-0) contro la statunitense Asley Hill, ma è stata eliminata al secondo turno dalla francese Leila Heurtault. Silvia Semeraro (-68 kg), infine, è stata sconfitta di misura (0-1) dalla slovacca Miroslava Kopunova.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Mattia Busato