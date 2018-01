Hockey su pista, 18^ giornata Serie A1 2018: il Forte dei Marmi vince e allunga! Il Lodi frena col Bassano, scatto playoff per il Monza

L’allungo del Forte dei Marmi in testa alla classifica caratterizza la 18^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. I toscani soffrono nel primo tempo contro il fanalino di coda Giovinazzo, poi si sbloccano e dilagano fino all’11-4, contraddistinto dal poker del solito De Oro e dalla tripletta di Torner. Non bastano ai pugliesi le doppiette di Depalma e Turturro per limitare la corazzata che da qualche mese ormai sta dominando il torneo. Il Forte, infatti, può gioire anche per il contemporaneo passo falso del Lodi, frenato sul 3-3 dal Bassano, abile nel rispondere colpo su colpo ai tentativi di allungo dei campioni d’Italia, trovando in Julia e Panizza i due cecchini in grado di contenere le giocate di Querido e Verona.

Il Viareggio, intanto, ne approfitta per riportarsi sotto al Lodi, conquistando un prezioso successo per 2-4 sul campo del Correggio, messo ko dalla tripletta di uno splendido Costa, e avvicinandosi a due sole lunghezze dai lombardi. Prosegue anche la striscia positiva del Breganze, che mette alle corde il Trissino con un fantastico secondo tempo, ringraziando Gimenez, autore di una tripletta, e Ambrosio, che mette a referto altre due reti. Il Monza, pertanto, scavalca proprio il Trissino e si porta in zona playoff grazie al sofferto 5-4 contro lo Scandiano, che si arrende alle doppiette di Galimberti e, soprattutto, di Ollé, decisivo nell’aprire e chiudere le marcature. Rimette il turbo anche il Valdagno, che consolida il quinto posto superando 7-4 il Thiene con due gol di Tataranni, mentre il Follonica ottiene tre punti preziosi contro il Sarzana, sconfitto 5-2 con due reti decisive di Banini nella prima frazione.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. B&B Service Forte dei Marmi 44 18 14 2 2 90 47 43 Amatori Wasken Lodi 41 18 12 5 1 96 45 51 GDS Impianti Viareggio 39 18 12 3 3 77 47 30 Faizanè Lanaro Breganze 34 18 11 1 6 88 61 27 Admiral Valdagno 32 18 9 5 4 86 71 15 Follonica Hockey 31 18 9 4 5 83 61 22 Hockey Bassano 29 18 8 5 5 58 55 3 TeamServiceCar Monza 26 18 8 2 8 76 78 -2 Hockey Trissino 24 18 7 3 8 59 61 -2 Carispezia Sarzana 22 18 6 4 8 78 76 2 Hockey Thiene 13 18 4 1 13 46 89 -43 Hockey Roller Scandiano 12 18 3 3 12 61 81 -20 BDL Correggio 7 18 2 1 15 56 99 -43 AFP Giovinazzo 4 18 1 1 16 42 125 -83













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook Vhf Hockey Forte