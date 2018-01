Hockey su pista, 15^ giornata Serie A1 2017-2018: il Lodi rischia a Trissino, il Forte dei Marmi sogna il sorpasso

Il duello tra Lodi e Forte dei Marmi, con il Viareggio terzo incomodo, va a cadenzare anche il 15° turno del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista, primo appuntamento del nuovo anno con la massima serie. La capolista Lodi rischia grosso sul campo del Trissino, in lieve calo dopo un ottimo avvio ma capace di espugnare il campo del Forte dei Marmi e di insidiare a lungo le prime posizioni. Per i campioni d’Italia, dunque, si preannuncia una sfida davvero delicata e così le due toscane possono davvero cullare il sogno di piazzare il sorpasso, cambiando radicalmente le prospettive di una stagione che sembrava ormai potersi concludere nel segno del Lodi.

Il Forte dei Marmi andrà a Correggio con l’obiettivo di portare a casa i tre punti, magari archiviando presto la pratica per mettere pressione alla capolista, mentre il Viareggio affronterà lo Scandiano per tenersi in scia delle prime, in attesa di recuperare il match con il Valdagno, rinviato alla fine dello scorso anno. E proprio il Valdagno, quarta forza del torneo, avrà l’opportunità di consolidare la sua posizione sul campo del Follonica, avversario ostico e seriamente intenzionato a scalare la classifica per restare a pieno titolo tra le otto che accederanno ai playoff.

Bassano e Breganze, inoltre, saranno le protagoniste di un altro avvincente scontro diretto per l’accesso alla postseason, una sfida che potrebbe far spiccare il volo ad una delle due contendenti, compromettendo parzialmente il cammino di chi potrebbe uscirne sconfitto. Ma il Sarzana, intanto, non molla la presa e intende completare la rimonta battendo il Thiene, a sua volta invischiato nella lotta per non retrocedere che coinvolge anche il Giovinazzo, ultimo in classifica e impegnato nello scontro con il Monza, smanioso di portare a casa la vittoria e occupare nuovamente una casella tra le migliori otto del torneo.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey