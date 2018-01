Hockey pista, Eurolega 2017-2018: Viareggio e Forte dei Marmi ad un passo dai quarti! Il Lodi torna a sperare, frena il Follonica

Tre vittorie e una sconfitta per le italiane nella quarta giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di hockey su pista. Tutte le compagini del Bel Paese sono ancora pienamente in corsa per il passaggio del turno a due giornate dalla fine della prima fase di una competizione che potrebbe rivelarsi davvero foriera di soddisfazioni per le compagini nostrane. Nel gruppo A spicca il fragoroso successo del Viareggio, che supera 13-2 l’Iserlohn e approfitta della sconfitta dell’Oliveirense contro il Reus Deportivo per rafforzare la seconda posizione con 8 punti. Al Viareggio basterà un pareggio nell’ultimo turno contro l’Oliveirense per accedere ai quarti, ma una vittoria contro il Reus nel prossimo turno potrebbe rivelarsi propizia anche per un eventuale primato nel girone.

Il Follonica, invece, lotta ma soccombe sotto i colpi del Porto, che prevale 7-4 e resta a punteggio pieno nel gruppo B, mentre i toscani dovranno difendersi dal La Vendéenne, che batte il Club Patì Vic ed ora è a soli 2 punti dal team italiano. Splendido, invece, il successo del Forte dei Marmi, che supera 12-2 il Montreux ed è secondo nel gruppo C con 7 punti e tre lunghezze di vantaggio sul Benfica, sconfitto 2-0 dalla corazzata Barcellona. Il Lodi, infine, compie la sua missione e torna in corsa per la qualificazione battendo 7-4 lo Sporting Clube Portugal, secondo nel gruppo D ma distante appena un punto. Fondamentale, però, sarà strappare punti nel prossimo match al Liceo La Coruna, ultima chance per sperare ancora in un arduo passaggio del turno.













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey