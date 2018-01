Golf, PGA Tour. Marc Leishman al comando del Sentry Tournament of Champions, inseguono Brian Harman e Jhonattan Vegas

Un australiano svetta in testa al Sentry Tournament of Champions, torneo che inaugura il 2018 del PGA Tour e che ospita i vincitori nel circuito durante la scorsa annata sul percorso par 73 del Plantation Course di Kapalua, nelle Hawaii. Marc Leishman ha interpretato al meglio il primo giro ventoso, chiudendo il round in 67 colpi (-6) e sfruttando appieno il filotto di quattro birdie tra le buche 7 e 10, un’autentica impresa che lo ha proiettato da solo in testa alla leaderboard con una lunghezza di vantaggio sulla coppia composta dallo statunitense Brian Harman e dal venezuelano Jhonattan Vegas, entrambi fermi a quota -5.

Ai piedi del podio c’è un trio che minaccia seriamente i primi tre della classifica, composto dal sudcoreano Si Woo Kim e dagli statunitensi Rickie Fowler e Dustin Johnson, quest’ultimo piuttosto discontinuo con un eagle alla 5, un birdie alla 6, un bogey alla 7 e altri due birdie alle buche 14 e 18 che gli hanno consentito di chiudere la prima tornata con 4 colpi sotto il par. Decisamente positiva anche la prova del giapponese Hideki Matsuyama, attualmente settimo a quota -3, mentre lo spagnolo Jon Rahm affianca lo statunitense Justin Thomas, detentore del trofeo, in dodicesima posizione con 2 colpi sotto il par e 4 lunghezze dalla vetta.

Non ha brillato, invece, Jordan Spieth, soltanto 30° con 2 colpi sopra il par. Per lui le speranze di puntare alla vittoria sembrano ormai compromesse, mentre in ultima posizione c’è il suo connazionale Brooks Koepka, detentore dello US Open, soltanto 34° a quota +5 e ormai fuori dai giochi.













Foto: Twitter PGA