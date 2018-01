Golf, PGA Tour. Jon Rahm trionfa nel CareerBuilder Challenge! Andrew Landry beffato al playoff

La vittoria del predestinato. Lo spagnolo Jon Rahm trionfa nel CareerBuild Challenge, torneo del circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sui percorsi del West Stadium Course, del Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club. Il fuoriclasse iberico conquista così la sua seconda vittoria in carriera nel circuito PGA a soli 23 anni, dopo aver recentemente concluso l’European Tour 2017 con il successo nel DP World Tour Championship di Dubai.

Rahm ha prevalso al termine di un duello senza esclusione di colpi con lo statunitense Andrew Landry, sconfitto soltanto alla quarta buca di playoff con uno spettacolare birdie alla 18 che ha regalato di fatto il trofeo allo spagnolo. Landry, che aveva piazzato l’aggancio a quota -22 con un birdie all’ultima buca, è stato pertanto costretto ad accontentarsi del secondo posto, lasciandosi alle spalle il terzetto composto dagli statunitensi John Huh e Martin Piller e dal canadese Adam Hadwin, che hanno completato il podio con 20 colpi sotto il par.

La pattuglia made in USA, infine, ha monopolizzato il resto della top ten. Kevin Chappell e Scott Piercy hanno concluso al sesto posto con 19 colpi sotto il par, mentre a quota -18 si sono piazzati in ottava posizione Jason Kokrak, Brandon Harkins e Sam Saunders, quest’ultimo capace di recuperare ben 34 posizioni con un giro in 64 colpi (-8), il migliore della quarta giornata con ben 9 birdie messi a referto nelle prime 12 buche.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter PGA