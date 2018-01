Golf, PGA Tour 2018: terzo round show di Austin Cook. L’americano guida la classifica del Career Builder Challenge

Cambio in vetta alla leaderboard del Career Builder Challenge 2018 (montepremi 5,9 milioni di dollari), tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sui 3 percorsi par 72 del West Course, West Stadium, e La Quinta Country Club situati a Palm Beach e La Quinta, entrambe località della California.

Dopo il terzo round troviamo al comando Austin Cook. L’americano, grazie ad un superbo terzo giro da -8 (7 birdie, un eagle, un bogey) è balzato verso lo score complessivo di -19 (197 colpi). Nella tarda serata italiana di domenica dovrà difendersi dagli assalti dei connazionali Martin Piller ed Andrew Landry, che inseguono ad una sola lunghezza di distanza.

Quarta piazza a -17 per l’ex leader spagnolo Jon Rahm che assieme allo statunitense Scott Piercy cercherà di azzannare la prima posizione finale. -16 per gli americani Adam Hadwin, Brandon Harkins e Grayson Murray. Completano infine la top ten a -15 l’irlandese Seamus Power e lo statunitense Jason Kokark.

Questa sera, come detto, spazio all’ultimo e decisivo round. Nella passata stagione trionfò Hudson Swafford, trentenne di Lakeland (Florida). Chi sarà il suo successore?

Foto: Official Twitter PGA Tour