Ginnastica, tutte le nuove seniores: la classe 2002 diventa grande. Malabuyo, O’Keefe, Li Qi e Simakova i fenomeni del futuro

Inizia il 2018 della ginnastica artistica, anno in cui torneranno le gare a squadre e ai Mondiali si assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (andranno alle Nazionali che saliranno sul podio nel team event). La classe 2002 è entrata tra le grandi e debutterà nelle competizioni che contano. Sono tante le nuove ginnaste che vedremo all’opera tra le seniores, pronte a dare grande spettacolo e a dare filo da torcere alle più esperte.

Ci sono alcuni nomi particolarmente interessanti. Maile O’Keefe è la Campionessa Statunitense juniores e si è già messa in luce al Gymnix e a Jesolo, è abile nel concorso generale ma ha punte importanti anche a trae e corpo libero. Rimanendo sempre negli USA pensiamo a Emma Malabuyo che ha lottato a lungo con la O’Keefe e e sembra avere nel corpo libero il proprio punto di forza. Ana Padurariu è invece il nome di spicco dal Canada, eccellente tra trave e volteggio, potrebbe davvero far saltare il banco. Dalla Russia va tenuta in considerazione Angelina Simakova, già prima al Massilia e ai WOGA, superlativa al volteggio ma anche alla trave. Chiudiamo con le cinesi: si parla tanto di Li Qi e del suo notevole 6.6 di D Score alla trave ma anche di Chen Yile che si distingue sui 10cm e sugli staggi. L’Italia ha quattro azzurre da lanciare: Sofia Arosio, Martina Basile, Maria Vittoria Cocciolo, Sydney Saturnino.

Di seguito le nuove seniores per il 2018 (abbiamo preso in considerazione soltanto le migliori Nazionali al Mondo, il Belgio stranamente non ha delle 2002 nel database della FIG).

NOME COGNOME NAZIONE Mia Banks Australia Romi Brown Australia Rebekah Chen Australia Isabel Barbosa Brasile Fabiane Brito Brasile Luiza Domingues Brasile Maria Julia Marques Brasile Beatriz Simao Brasile Megan Dipietro Canada Montana Fairbairn Canada Molly Fiorito Canada Audrey Foucault Canada Emma Guthrie Canada Elizabeth Holmstrom Canada Victoria Jurca Canada Charlotte McDevitt Canada Eloise Monat Canada Myrelle Morin Canada Anne-Marie Padurariu Canada Amanda Pedicelli Canada Enya Pouliot Canada Stephanie Sim Canada Sayge Urban Canada Yile Chen Cina Fangting Guo Cina Qi Li Cina Jieyu Liu Cina Yanhui Wu Cina Clara Gandrey Francia Sheyen Petit Francia Alina Huegli Germania Kristina Iltner Germania Kim Ruoff Germania Lisa Schoeniger Germania Hala Sidaoui Germania Soyoka Hanawa Giappone Yuki Murakami Giappone Mana Oguchi Giappone Emma Otsu Giappone Ayaka Sakaguchi Giappone Kelsie Gibbs Gran Bretagna Taeja James Gran Bretagna Zoe Simmons Gran Bretagna Sofia Arosio Italia Martina Basile Italia Maria Vittoria Cocciolo Italia Sydney Saturnino Italia Juliette Berens Paesi Bassi Anyck Drent Paesi Bassi Maud Lammertink Paesi Bassi Olivia Mulready Paesi Bassi Tanishaley Neto Paesi Bassi Tilila Oughzou Paesi Bassi Bogumila Rossen Paesi Bassi Sjurnailys Supriana Paesi Bassi Madelief Teeken Paesi Bassi Sanna Veerman Paesi Bassi Maartje Wurkum Paesi Bassi Denisa Golgota Romania Laura Iacob Romania Nica Ivanus Romania Viktoriia Gorbatova Russia Viktoriia Panchuk Russia Valeriia Saifulina Russia Aleksandra Shchekoldina Russia Angelina Simakova Russia Varvara Zubova Russia Olivia Dunne USA Kara Eaker USA Madeleine Johnston USA Shilese Jones USA Adeline Kenlin USA Emma Malabuyo USA Maile O’Keefe USA Gabrielle Perea USA