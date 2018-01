Ginnastica, Carlotta Ferlito e Frank Chamizo secondi nella prima puntata di Dance Dance Dance. Ehi Mama convince la giuria

Carlotta Ferlito e Frank Chamizo hanno iniziato nel migliore dei modi la loro avventura a Dance Dance Dance, il programma di ballo in onda da ieri su Fox. La seconda edizione della trasmissione, a cui partecipano otto coppie, si è aperta con un buon secondo posto parziale per i due sportivi: lei ginnasta con due Olimpiadi alle spalle e volto noto di Ginnaste-Vite Parallele, lui due volte Campione del Mondo di lotta (in due categorie di peso differenti) e bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016.

“Ehi Mama” ha convinto la giuria che ha premiato la siciliana e l’italo-cubano con 31 punti complessivi. Vanessa Incontrada e Luca Tommassini sono stati i più generosi (entrambi hanno dato un bel 8), Deborah Lettieri e Daniel Ezralow leggermente più severi (7,5). La coppia sembra avere del buon potenziale e i pareri dei giudici sono stati sostanzialmente positivi. Tommasini: “Siete molto seri, spero arriviate al punto di divertirvi pure voi di più“, Lettieri: “Non posso dire tecnica ineccepibile, ma solo perché era la vostra prima esibizione“, Ezralow rilancia: “Nelle prossime esibizioni voglio altri stili“.

Carlotta e Frank hanno concluso la puntata al secondo posto, distaccati solo di un punto dagli attori Dino Abbrescia e Susy Laude e appena davanti alle Donatellas. Marco Del Vecchio e la figlia Federica, Cristina Marino e Giulio Berruti, Luca Marin e Valentina Pegorer sono invece rimandati allo scontro diretto della prossima settimana: il peggiore verrà eliminato.

