FOTO Vanessa Ferrari torna in spaccata: che spettacolo sulle nevi di Cortina. Continua la riabilitazione

Vanessa Ferrari sta continuando la sua riabilitazione dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 con conseguente operazione al tendine d’Achille. La Campionessa del Mondo 2006 punta ovviamente a tornare in pedana in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con grande caparbietà si sta rimettendo in forma. L’azzurra ha tolto le stampelle già da qualche settimana e il suo percorso sembra proseguire nel migliore dei modi.

Nel weekend Vanessa Ferrari, insieme ad altri atleti dell’Italia Team, era presente sulle nevi di Cortina d’Ampezzo dove si è disputata una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino (tre prove veloci per le donne, venerdì ha tra l’altro vinto Sofia Goggia in discesa libera). La bresciana non ha resistito alla tentazione e ha subito realizzato una spaccata tra due poltroncine, sullo sfondo la bellezza delle Dolomiti. Di seguito un po’ di FOTO postate sui suoi profili social.