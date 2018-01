F1, Mondiale 2018: quando le presentazioni delle scuderie? Il calendario e le date. Attesa per Ferrari, Mercedes e Red Bull

Il 25 marzo il Mondiale 2018 di F1 prenderà il via dall’ormai abituale GP d’Australia, nello splendido scenario di Albert Park di Melbourne. Come sempre, nelle settimane che ci separano dal primo semaforo verde della stagione, l’attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto.

Quest’anno, a differenza di 12 mesi fa, i cambiamenti regolamentari non saranno così radicali, tenendo conto però della sparizione di alcuni espedienti aerodinamici: vi sarà infatti la limitazione delle pinne stabilizzatrici e delle T-wing introdotte in quest’annata per via di un buco nelle norme tecniche. Il cofano motore tornerà quindi a una configurazione aerodinamica tradizionale e gli ingegneri dovranno trovare nuove soluzioni per avere carico sulle vetture senza però perdere troppo in termini di potenza e velocità.

Pensieri che hanno affollato e staranno affollando la mente dei progettisti delle vetture 2018. Periodo di presentazioni delle nuove “creature” che dovrebbe coincidere con quello di fine febbraio poco prima dei test collettivi sul tracciato del Montmelo (Spagna) dal 25 febbraio al 1° marzo. Al momento, l’unica che ha svelato il “segreto” è stata, un po’ a sorpresa, la Ferrari. Nel pranzo di Natale, il presidente Sergio Marchionne ha fatto il punto della situazione su ciò che è stato e su quel che sarà, rivelando che la nuova macchina sarà presentata il 22 febbraio, 3 giorni prima dell’inizio della sessione di prove in Catalogna.

Nuova nata di Maranello che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe sposare la filosofia della Mercedes ovvero “allungare il passo” per cercare maggior prestazione anche su circuiti nei quali la SF70H ha sofferto nel confronto diretto con la W08 Hybrid. Un’evoluzione ma non una rivoluzione quella che si aspetta però: la bontà del modello 2017 è sotto gli occhi di tutti e non avrebbe senso andarla a sconvolgere. Lo step compiuto quest’anno, rispetto al 2016, è stato straordinario e va da sé che per raggiungere la completezza tecnica delle Frecce d’Argento si dovrà lavorare su dettagli o per meglio dire su delle micro-aree.

Per quanto concerne il Team di Brackley, al momento, tutto tace. Indiscrezioni su quando verranno tolti i veli alla nuova Mercedes non ve ne sono se non il fatto che i tecnici tedeschi stanno lavorando alacremente per rendere la nuova monoposto meno “complicata” da mettere a punto e, ironia della sorte, più simile alla Ferrari. In questo reciproco avvicinarsi, infatti, tra le due grandi rivali, la Stelle a tre punte parrebbe orientata all’adozione del cosiddetto assetto “Rake” o picchiato (assetto che tende ad avere l’avantreno molto più basso rispetto al retrotreno sia con la macchina ferma che in movimento) per trovare ancor più stabilità. Un qualcosa che ci porta alla Red Bull di Adrian Newey, ideatore, se vogliamo, del citato effetto e che quasi sicuramente vedremo sul nuovo progetto 2018. Tuttavia, le attese relative alla scuderia anglo-austriaca riguardano il nuovo propulsore Renault, vero punto debole nelle ultime due stagioni. Se infatti, dal punto di vista del telaio, la vettura di Milton Keynes si è sempre rivelata molto competitiva, lo stesso non si può dire della power unit francese, chiamata quest’anno al riscatto. Pertanto, più che attendere le forme della nuova RB, sarà interessante verificare cosa ci sarà sotto il cofano…

Quel che si conoscono sicuramente sono i colori della nuova Sauber Alfa Romeo presentata nei primi giorni di dicembre con la livrea tipica della Casa di Arese. Un ritorno dal sapor di marketing, voluto da Marchionne, per l’azienda italiana che vedremo a cosa porterà. Ovviamente la curiosità su come il progetto saprà svilupparsi c’è.

CALENDARIO PRESENTAZIONI VETTURE F1 2018

22 febbraio – Ferrari

in aggiornamento













