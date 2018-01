Dakar 2018, undicesima tappa moto: prima vittoria per Toby Price! Kevin Benavides guadagna su Matthias Walkner

L’undicesima tappa della Dakar 2018 ha visto la prima vittoria di questa edizione di Toby Price. Il pilota australiano della KTM è stato il più veloce lungo i 485 km che hanno portato la carovana da Belén a Chilecito, passando per Fiambalá. Price ha coperto la distanza con il tempo di 4h01’33”, tornando a vincere dopo l’abbandono di un anno fa, quando fu messo ko da una caduta.

L’australiano ha fatto valere tutta la sua esperienza in una stage tutt’altro che facile, una vera maratona che, come il resto del percorso, ha messo a dura prova le abilità dei motociclisti rimasti in gara. Alle spalle di Price è giunto l’argentino Kevin Benavides, attardato di 1’38”, precedendo il francese Antoine Meo, terzo a 6’31” di distacco, tornato tra i primi dopo le disavventure di ieri, quando aveva sbagliato più volte strada. Al quarto posto si è piazzato l’americano Ricky Brabec (+7’34”), mentre quinto è arrivato il leader della classifica generale, l’austriaco Matthias Walkner. Il pilota della KTM ha controllato, senza correre particolari rischi, finendo con 11’01” di ritardo dal vincitore. Benavides ha così accorciato in classifica generale ma il margine di Walkner resta di circa mezz’ora.

La Dakar 2018 continua a mietere vittime. Dopo Adrien Van Beveren ieri, è stato Joan Barreda a lasciare la corsa oggi. Lo spagnolo si è fermato nel centro medico di Fiambalá e non è più ripartito. Già prima del via della prima tappa era sofferente per un problema al polso sinistro e nel corso della settima tappa era invece caduto, con conseguenze importanti per il suo ginocchio sinistro. Barreda aveva comunque deciso di continuare ma oggi ha dovuto abbandonare, proprio quando si trovava al secondo posto della classifica generale. Oltre a lui anche lo slovacco Stefan Svitko ha lasciato la corsa, non prendendo il via dopo la caduta di ieri.

La classifica dell’undicesima tappa delle moto della Dakar 2018

1 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 01′ 33”

2 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 03′ 11” + 00H 01′ 38”

3 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 08′ 04” + 00H 06′ 31”

4 20 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 09′ 07” + 00H 07′ 34”

5 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 04H 12′ 34” + 00H 11′ 01”

6 3 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 04H 14′ 05” + 00H 12′ 32”

7 40 JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 04H 21′ 11” + 00H 19′ 38”

8 12 JUAN PEDRERO GARCIA SHERCO TVS RALLY FACTORY 04H 24′ 19” + 00H 22′ 46”

9 61 ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 04H 28′ 33” + 00H 27′ 00”

10 68 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 04H 28′ 41” + 00H 27′ 08”













alessandro.tarallo@oasport.it