Dakar 2018, terza tappa altre categorie: Ignacio Casale e Juan Carlos Uribe dominano tra quad e side-by-side, Nikolaev ancora primo nei camion

Si è disputata la terza tappa della Dakar 2018 anche per quanto riguarda quad, camion e side-by-side. La Pisco-San Juan de Marcona ha permesso ad Ignacio Casale nei quad di allungare ulteriormente in classifica, come Juan Carlos Uribe Ramos nei side-by-side, mentre nei camion Eduard Nikolaev ha gestito il suo ampio vantaggio giungendo secondo.

Tra i camion la vittoria della terza tappa va all’equipaggio argentino di Federico Villagra che precede il team russo del leader della classifica Eduard Nikolaev di appena 35 secondi. Terza posizione per il connazionale Airat Mardeev a 4:09, mentre il quarto, il ceco Martin Macik ha concluso con ben 13:18 minuti di distacco dalla vetta. In classifica generale Nikolaev mantiene quasi 9 minuti di vantaggio su Villagra e la corsa al successo finale sarà rinchiuso tra loro due, dato che, dalla terza posizione del bielorusso Aleksei Vishneuski (oggi quinto a 24:27 minuti), il divario sfiora l’ora (52:34).

Nella categoria quad prosegue imperterrito il cileno Ignacio Casale che si aggiudica, dominando, anche la prova odierna. Il rappresentante del Casale Racing ha concluso la giornata con il tempo di 3:58.08 staccando il peruviano Alexis Hernandez di quasi nove minuti, mentre al terzo posto si è piazzato l’argentino Pablo Copetti con poco meno di un quarto d’ora di gap. Quarto è il brasiliano Marcelo Medeiros a 14:59, mentre quinto ha concluso l’argentino Gustavo Gallego a 17:43. Il nostro Juan Carlos Carignani ha chiuso in trentunesima posizione a ben un’ora e 37 minuti. Con questo ulteriore successo Ignacio Casale tenta la fuga in classifica con un vantaggio di oltre 26 minuti sul più immediato inseguitore, il russo Sergei Kariakin.

ORDINE DI ARRIVO TERZA TAPPA – QUAD:

Nei side-by-side la terza tappa è andata al team peruviano di Juan Carlos Uribe Ramos e Javier Uribe Godoy che hanno rifilato 17:13 minuti al francese Patrice Garrouste con lo svizzero Steven Griener e, di conseguenza, hanno ulteriormente allungato in classifica generale. Terza posizione, ad oltre 42 minuti, per il team composto dal francese Claude Fournier e il polacco Szymon Gospodarczyk. Dalla quarta posizione in poi i distacchi sono letteralmente abissali, attorno all’ora e trenta di distacco. ORDINE DI ARRIVO TERZA TAPPA: SIDE-BY-SIDE:

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Ignacio Casale