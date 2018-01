Dakar 2018, quarta tappa auto: trionfo in casa Peugeot. Vince Sebastien Loeb, superba prestazione di Eugenio Amos quinto!

La quarta tappa della Dakar 2018 fa decisamente sorride i colori della Peugeot. La San Juan de Marcona/San Juan de Marcona, lunga 444 km, ha premiato infatti il nove volte campione del mondo di rally Sebastian Loeb che in 03H57’53” si è imposto con 1″35 di vantaggio sullo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot) e con 3’16” sull’altro teammate Stephane Peterhansel.

Una stage che ha vissuto lungamente sul confronto tra Loeb e Peterhansel nella quale l’alsaziano ha fatto leva sulla sua maggiore propensione alla velocità mentre “Mister Dakar” sulle capacità di navigazione. Qualità quest’ultime che hanno permesso alla Peugeot n.300 di prendere la vetta al CP3 ma nell’ultimo tratto l’icona del rally-raid è stato costretto a rallentare favorendo non solo Loeb ma anche un Sainz in grande rimonta, dopo le difficoltà dei primi 200 km. Con questo risultato comunque il 13 volte vincitore della competizione conserva sempre la vetta della graduatoria generale con 6’55” di vantaggio su Loeb e 13’06 su Sainz.

Semplicemente straordinario in questa quarta stage Eugenio Amos che con il suo suo buggy 2 ruote motrici del team Two Wheels Drive, motorizzato Ford: quinta posizione seppur con un notevole di ritardo di 35’46”. “Ho a disposizione una vettura che ho testato sia al Silk Way, sia in Marocco: la macchina è ottima sia sulle dune, sia sui tratti veloci e rispetto alla mia precedente esperienza alla Dakar (nel 2016, su un piccolo Polaris ndr) può darmi una performance decisamente superiore. Anche se in una gara simile, conta avere più testa che piede. Per questo cercherò il miglior compromesso tra velocità, costanza e margine di sicurezza”, queste la dichiarazioni alla vigilia di Amos su varesenews.it. E’ il caso dire che oggi ha tenuto fede alle proprie parole ed ora il pilota italiano è sesto nella graduatoria generale con 1H19’42” di ritardo dal leader.

Giornata nera invece per la Toyota. Nasser Al-Attiyah, dopo la vittoria di ieri, è stato costretto a fermarsi per un danno alla propria vettura. Un contrattempo costato molto caro al pilota della Casa nipponica che ha accumulato un ritardo al traguardo di 54’21” (11°), una vera enormità. Con questo score Al-Attiyah è quarto nell’overall ma con un ritardo di 58’48”, davvero difficile da recuperare. La Dakar, per lui, sembrerebbe già segnata. Anche Giniel De Villiers si è fermato nello stesso punto di Al-Attiyah, perdendo un’ora e 11 minuti. Il sudafricano è così precipitato in ottava posizione nella generale.

Lo stesso discorso vale per Cyril Despres a bordo della quarta Peugeot del team ufficiale .Il pilota francese era in lizza per conquistare una posizione sul podio nella tappa odierna, ma si è dovuto fermare a causa del cedimento della sospensione posteriore destra sulla sua 3008DKR. La rottura è risultata di un certo rilievo, per cui il transalpino non ha potuto intervenire ed è stato obbligato ad aspettare l’assistenza, perdendo così diverse ore nei confronti dei suoi compagni di squadra. Si chiudono qui le sue speranze di vittoria finale.

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA TAPPA DELLA DAKAR 2018

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 306 SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 57′ 53” 2 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 59′ 28” + 00H 01′ 35” 3 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 04H 01′ 09” + 00H 03′ 16” 4 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 04H 32′ 29” + 00H 34′ 36” 5 335 EUGENIO AMOS SEBASTIEN DELAUNAY TWO WHEELS DRIVE 04H 33′ 39” + 00H 35′ 46” 6 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 04H 38′ 22” + 00H 40′ 29” 7 318 LUCIO ALVAREZ ROBERT HOWIE OVERDRIVE TOYOTA 04H 38′ 58” + 00H 41′ 05” 8 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 04H 40′ 15” + 00H 42′ 22” 9 314 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK X-RAID TEAM 04H 40′ 58” + 00H 43′ 05” 10 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 04H 44′ 57” + 00H 47′ 04”













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL RALLY

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina facebook Dakar