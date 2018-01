Dakar 2018, quarta tappa altre categorie: Kariakin batte Casale nei quad, Nikolaev domina nei camion

Quarta tappa della Dakar 2018 anche per le altre categorie, quad, camion e SxS. I 330 km di speciale a San Juan de Marcona hanno regalato altro spettacolo e delineato sempre di più le classifiche di una gara che sta entrando nel vivo.

Nei quad Sergei Kariakin è riuscito finalmente ad arrivare alla vittoria. Dopo il dominio dei primi giorni di Ignacio Casale, è stato il russo a vincere quest’oggi, coprendo la distanza in 4h56’34”. Il cileno si è quindi dovuto accontentare della seconda posizione, arrivata comunque di poco, soli 43 secondi di ritardo. I due stanno imponendo un passo inarrivabile per gli altri perché infatti il terzo posto di Alexis Hernandes è lontano più di 5′ (+5’31”). L’argentino Gustavo Gallego e il francese Axel Dutrie sono riusciti a contenere il distacco a 8′ mentre tutti gli altri sono oltre i 10′. Casale rimane comunque in netto vantaggio su Kariakin in classifica generale, con 25′ di margine.

La classifica della quarta tappa dei quad della Dakar 2018

1 240 SERGEI KARIAKIN SNAG RACING TEAM 04H 56′ 34”

2 241 IGNACIO CASALE CASALE RACING 04H 57′ 17” + 00H 00′ 43”

3 248 ALEXIS HERNANDEZ ALEXIS HERNANDEZ RACING 05H 02′ 05” + 00H 05′ 31”

4 255 GUSTAVO GALLEGO GUSTAVO GALLEGO COMPETICION 05H 04′ 35” + 00H 08′ 01”

5 245 AXEL DUTRIE DRAGON RALLY TEAM 05H 04′ 48” + 00H 08′ 14”

6 269 SIMON VITSE AL DESERT 05H 08′ 14” + 00H 11′ 40”

7 242 PABLO COPETTI MX DEVESA BY BERTA 05H 10′ 34” + 00H 14′ 00”

8 246 JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI CONSULTORES DE EMPRESAS 05H 10′ 46” + 00H 14′ 12”

9 278 GIOVANNI ENRICO ENRICO RACING TEAM 05H 16′ 52” + 00H 20′ 18”

10 243 RAFAL SONIK SONIK TEAM 05H 20′ 06” + 00H 23′ 32”

Continua il dominio russo nei camion. Anche oggi Eduard Nikolaev è stato il migliore, realizzando il tempo di 4h35’8″. Dopo essersi fatto sfuggire la prima tappa, il campione in carica ha cominciato ad imprimere il suo marchio alla corsa ed anche oggi ha inflitto distacchi abissali a tutti gli altri. Il secondo resta sempre l’argentino Federico Villagra, che oggi ha accumulato ben 27′ di ritardo dal rivale. Il terzo classificato è il ceco Martin Kolomy a 38′, mentre dal quarto in poi si sale sopra l’ora di ritardo. Un dominio di Nikolaev certificato anche dalla classifica generale, dove il russo comanda con 36′ su Villagra e oltre due ore sugli altri.

La classifica della quarta tappa dei camion della Dakar 2018

1 500 EDUARD NIKOLAEV KAMAZ – MASTER 04H 35′ 08”

2 501 FEDERICO VILLAGRA YPF INFINIA DIESEL TEAM DE ROOY 05H 03′ 05” + 00H 27′ 57”

3 505 MARTIN KOLOMY TATRA BUGGYRA RACING 05H 13′ 57” + 00H 38′ 49”

4 511 TERUHITO SUGAWARA 05H 48′ 23” + 01H 13′ 15”

5 517 GERT HUZINK RIWALD DAKAR TEAM 05H 51′ 41” + 01H 16′ 33”

6 510 MARTIN MACIK BIG SHOCK RACING 05H 56′ 41” + 01H 21′ 33”

7 507 AIRAT MARDEEV KAMAZ – MASTER 05H 58′ 39” + 01H 23′ 31”

8 532 MARTIN SOLTYS TATRA BUGGYRA RACING 05H 58′ 46” + 01H 23′ 38”

9 512 SIARHEI VIAZOVICH MAZ-SPORTAUTO 06H 03′ 59” + 01H 28′ 51”

10 516 MAURIK VAN DEN HEUVEL DAKARSPEED 06H 04′ 47” + 01H 29′ 39”

Vittoria francese nei side-by-side. Il francese Patrice Garrouste è stato il più veloce, unico a scendere sotto le sei ore, con il tempo di 5h43’45”. Una prova di forza notevole da parte del transalpino perché l’unico capace di stargli in scia è stato il brasiliano Reinaldo Varela, arrivato con 25′ di distacco. Il peruviano Anibal Aliaga è giunto con 1h45′ di ritardo mentre il suo connazionale, leader della classifica, Juan Carlos Uribe Ramos, ha vissuto una giornata difficile, giungendo con 2h29’38” di distacco dal vincitore. Garrouste comanda così la classifica generale con 1h35′ proprio su Uribe Ramos. Giornata da incubo per Camelia Liparoti, giunta nona.

La classifica della quarta tappa dei SxS della Dakar 2018

1 361 PATRICE GARROUSTE XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 05H 43′ 45”

2 356 REINALDO VARELA SOUTH RACING – CAN AM 06H 09′ 18” + 00H 25′ 33”

3 388 ANIBAL ALIAGA ANIBAL ALIAGA PERU 07H 28′ 50” + 01H 45′ 05”

4 387 CLAUDE FOURNIER XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 07H 35′ 00” + 01H 51′ 15”

5 396 JOSE LUIS PENA CAMPO XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 07H 44′ 08” + 02H 00′ 23”

6 378 JOSE JORGE DE BARROS SAWAYA XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM 08H 02′ 49” + 02H 19′ 04”

7 359 JUAN CARLOS URIBE RAMOS CAN-AM PERU 08H 13′ 23” + 02H 29′ 38”













