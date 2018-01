Dakar 2018, decima tappa altre categorie: successi per Nicolas Cavigliasso nei quad, Eduardo Nikolaev nei camion e la coppia Garrouste/Griener nei sxs

Dopo la giornata di stop è finalmente ripartita la Dakar 2018 con la prima tappa tutta in territorio argentino, tra Salta e Belen con i suoi 373 chilometri di prove speciali sui 797 totali. Una lunga discesa dalle Ande dopo si valicavano i 4000 metri, fino alla pianura argentina. Andiamo a conoscere nel dettaglio i risultati di quad, side-by-side e camion.

QUAD

L’argentino Nicolas Cavigliasso (Team Al Desert) è profeta in patria e si aggiudica la lunghissima tappa odierna (oltre sei ore e trentacinque minuti) in un vero e proprio derby nei confronti del connazionale Jeremias Gonzalez Ferioli (Consultores De Empresas) staccato di appena 2:06. I due, a questo punto, sono staccati di poco meno di due minuti e si contendono la seconda piazza nella classifica generale. Terza posizione per il dominatore della Dakar 2018, il cileno Ignacio Casale (Casale Racing) che controlla la gara senza rischiare dall’altro del suo immenso vantaggio sugli inseguitori. Oggi ha concluso a 6:23 da Cavigliasso, mentre al quarto posto si è piazzato il kazako Dmitry Shilov (Astana Motorsport 2017) a 10:18 dalla vetta, mentre quinto è il brasiliano Marcelo Medeiros (Taguatur RT) ad oltre un quarto d’ora, davanti al paraguaiano Nelson Augusto Sanabria Galeano (Sanabria Dakar Team) ad oltre 20 minuti di distacco. Il peruviano Alexis Hernandez (Alexis Hernandez Racing) conclude ottavo con quasi mezzora di gap dalla prima posizione.

ORDINE DI ARRIVO DECIMA TAPPA – QUAD



SIDE-BY-SIDE

Il team composto dal francese Patrice Garrouste e l’elvetico Steven Griener (Xtremeplus Polaris) domina la decima tappa e recupera tempo prezioso sui primi della classe. I brasiliani Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (South Racing – CAN AM), infatti, concludono al quarto dopo a quasi due ore, e vedono riaprirsi i giochi, con un vantaggio di 48 minuti.

ORDINE DI ARRIVO DECIMA TAPPA – SIDE.BY-SIDE

CAMION

Il team Petronas De Rooy con gli olandesi Ton Van Genutenge, Bernard der Kinderen e il belga Peter Willemsen vince la decima tappa della Dakar con il tempo complessivo di 5:31.49 precedendo gli argentini Federico Villagra, Ricardo Adrian Torlaschi e Adrian Arturo Yacopini (YPF Infinia) di appena 33 secondi. Al terzo posto si sono classificati i bielorussi Siarhei Viazovich, Pavel Haranin e Andrei Zhyhulin (Maz Sportauto) a 11:09 dalla prima posizione. I russi Eduard Nikolaev, Evgeny Yakovlev e Vladimir Rybakov (Kamaz-Master), leader della classifica generale, sono quarti ma con un distacco di ben 22 minuti dalla vetta.

ORDINE DI ARRIVO DECIMA TAPPA – CAMION











Foto: Nicolas Cavigliasso