Dakar 2018, classifica generale moto dopo l’11a tappa (17 gennaio): Kevin Benavides rosicchia qualcosa a Matthias Walkner

L’11a tappa della Dakar 2018 è stata vinta da Toby Price. L’australiano ha coperto nel minor tempo possibile i 485 km da Belén a Chilecito, trionfando per la prima volta in questa edizione. Secondo si è piazzato l’argentino Kevin Benavides, che ha così potuto accorciare in classifica generale su Matthias Walkner. L’austriaco è giunto al traguardo al quinto posto, ma rimane saldamente al comando della graduatoria con circa mezz’ora sul rivale sudamericano. Price è invece terzo.

La classifica generale delle moto dopo 11 tappe

1 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 36H 33′ 37” 00H 01′ 00”

2 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 37H 05′ 37” + 00H 32′ 00”

3 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 37H 12′ 54” + 00H 39′ 17”

4 3 GERARD FARRES GUELL HIMOINSA RACING TEAM. 37H 22′ 54” + 00H 49′ 17”

5 19 ANTOINE MEO RED BULL KTM FACTORY TEAM 37H 32′ 42” + 00H 59′ 05” 00H 01′ 00”

6 20 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 37H 51′ 47” + 01H 18′ 10”

7 40 JOHNNY AUBERT GAS GAS MOTORSPORT 38H 23′ 11” + 01H 49′ 34” 00H 19′ 00”

8 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 38H 26′ 56” + 01H 53′ 19”

9 68 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 38H 39′ 34” + 02H 05′ 57”

10 61 ORIOL MENA HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 38H 46′ 44” + 02H 13′ 07”













Foto: profilo Twitter Matthias Walkner