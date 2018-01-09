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Dakar 2018, Classifica generale auto dopo la 4a tappa (9 gennaio): Stéphane Peterhansel in vetta, dominio Peugeot, Amos 6°

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Una quarta tappa dominata quella dalla Peugeot, suggellata da un tris d’assi: Loeb 1°, Sainz 2° e Peterhansel 3°. Un’egemonia che anche la classifica generale non può che confermare, facendo da contraltare alla giornataccia in casa Toyota. Strepitoso Eugenio Amos sesto in graduatoria.

LA CLASSIFICA DELLE AUTO DOPO LA QUARTA TAPPA

POS. EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY
1 300
 STEPHANE PETERHANSEL
 JEAN PAUL COTTRET
 TEAM PEUGEOT TOTAL 10H 36′ 07”
2 306
 SEBASTIEN LOEB
 DANIEL ELENA
 TEAM PEUGEOT TOTAL 10H 43′ 02” + 00H 06′ 55”
3 303
 CARLOS SAINZ
 LUCAS CRUZ
 TEAM PEUGEOT TOTAL 10H 49′ 13” + 00H 13′ 06”
4 301
 NASSER AL-ATTIYAH
 MATTHIEU BAUMEL
 TOYOTA GAZOO RACING SA 11H 34′ 55” + 00H 58′ 48”
5 309
 BERNHARD TEN BRINKE
 MICHEL PERIN
 TOYOTA GAZOO RACING SA 11H 46′ 31” + 01H 10′ 24”
6 335
 EUGENIO AMOS
 SEBASTIEN DELAUNAY
 TWO WHEELS DRIVE 11H 55′ 49” + 01H 19′ 42”
7 319
 SHEIKH KHALID AL QASSIMI
 XAVIER PANSERI
 PH-SPORT 11H 57′ 16” + 01H 21′ 09”
8 304
 GINIEL DE VILLIERS
 DIRK VON ZITZEWITZ
 TOYOTA GAZOO RACING SA 11H 57′ 54” + 01H 21′ 47”
9 311
 MARTIN PROKOP
 JAN TOMANEK
 MP-SPORTS 11H 58′ 51” + 01H 22′ 44” 00H 10′ 00”
10 312
 JAKUB PRZYGONSKI
 TOM COLSOUL
 ORLEN TEAM / X-RAID 12H 11′ 37” + 01H 35′ 30”
11 329
 PATRICK SIREYJOL
 FRANCOIS-XAVIER BEGUIN
 CUMMINS FRANCE 12H 57′ 13” + 02H 21′ 06” 00H 20′ 00”
12 305
 MIKKO HIRVONEN
 ANDREAS SCHULZ
 X-RAID TEAM 13H 15′ 49” + 02H 39′ 42”
13 334
 PETER VAN MERKSTEIJN
 MACIEJ MARTON
 OVERDRIVE TOYOTA 13H 18′ 40” + 02H 42′ 33”
14 320
 ERIC BERNARD
 ALEXANDRE VIGNEAU
 SODICARS RACING 14H 11′ 07” + 03H 35′ 00”
15 313
 NICOLAS FUCHS
 FERNANDO ADRIAN MUSSANO
 BORGWARD RALLY TEAM 14H 11′ 20” + 03H 35′ 13” 00H 01′ 00”
16 315
 CARLOS SOUSA
 PASCAL MAIMON
 RENAULT DUSTER TEAM 14H 24′ 43” + 03H 48′ 36” 00H 20′ 00”
17 327
 MARCO BULACIA
 EUGENIO ARRIETA
 MARCO BULACIA 14H 27′ 28” + 03H 51′ 21”
18 331
 SEBASTIAN HALPERN
 EDU PULENTA
 SOUTH RACING 14H 30′ 02” + 03H 53′ 55”
19 318
 LUCIO ALVAREZ
 ROBERT HOWIE
 OVERDRIVE TOYOTA 14H 36′ 56” + 04H 00′ 49”
20 326
 ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI
 MARCO SCOPINARO
 OVERDRIVE TOYOTA 14H 47′ 35” + 04H 11′ 28” 00H 20′ 00”
21 342
 PHILIPPE BOUTRON
 MAYEUL BARBET
 SODICARS RACING 14H 58′ 04” + 04H 21′ 57”
22 330
 JERÔME PELICHET
 EUGENIE DECRE
 RAIDLYNX 15H 12′ 48” + 04H 36′ 41” 00H 20′ 00”
23 314
 YAZEED AL RAJHI
 TIMO GOTTSCHALK
 X-RAID TEAM 19H 45′ 06” + 09H 08′ 59”
24 317
 BORIS GARAFULIC
 FILIPE PALMEIRO
 X-RAID TEAM 23H 48′ 10” + 13H 12′ 03” 03H 00′ 00”

 





 

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giandomenico.tiseo@oasport.it

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Foto: pagina facebook Dakar

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