Dakar 2018, Classifica generale auto dopo la 4a tappa (9 gennaio): Stéphane Peterhansel in vetta, dominio Peugeot, Amos 6°

Una quarta tappa dominata quella dalla Peugeot, suggellata da un tris d’assi: Loeb 1°, Sainz 2° e Peterhansel 3°. Un’egemonia che anche la classifica generale non può che confermare, facendo da contraltare alla giornataccia in casa Toyota. Strepitoso Eugenio Amos sesto in graduatoria.

LA CLASSIFICA DELLE AUTO DOPO LA QUARTA TAPPA

POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 10H 36′ 07” 2 306 SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA TEAM PEUGEOT TOTAL 10H 43′ 02” + 00H 06′ 55” 3 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 10H 49′ 13” + 00H 13′ 06” 4 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 11H 34′ 55” + 00H 58′ 48” 5 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 11H 46′ 31” + 01H 10′ 24” 6 335 EUGENIO AMOS SEBASTIEN DELAUNAY TWO WHEELS DRIVE 11H 55′ 49” + 01H 19′ 42” 7 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 11H 57′ 16” + 01H 21′ 09” 8 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 11H 57′ 54” + 01H 21′ 47” 9 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 11H 58′ 51” + 01H 22′ 44” 00H 10′ 00” 10 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL ORLEN TEAM / X-RAID 12H 11′ 37” + 01H 35′ 30” 11 329 PATRICK SIREYJOL FRANCOIS-XAVIER BEGUIN CUMMINS FRANCE 12H 57′ 13” + 02H 21′ 06” 00H 20′ 00” 12 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 13H 15′ 49” + 02H 39′ 42” 13 334 PETER VAN MERKSTEIJN MACIEJ MARTON OVERDRIVE TOYOTA 13H 18′ 40” + 02H 42′ 33” 14 320 ERIC BERNARD ALEXANDRE VIGNEAU SODICARS RACING 14H 11′ 07” + 03H 35′ 00” 15 313 NICOLAS FUCHS FERNANDO ADRIAN MUSSANO BORGWARD RALLY TEAM 14H 11′ 20” + 03H 35′ 13” 00H 01′ 00” 16 315 CARLOS SOUSA PASCAL MAIMON RENAULT DUSTER TEAM 14H 24′ 43” + 03H 48′ 36” 00H 20′ 00” 17 327 MARCO BULACIA EUGENIO ARRIETA MARCO BULACIA 14H 27′ 28” + 03H 51′ 21” 18 331 SEBASTIAN HALPERN EDU PULENTA SOUTH RACING 14H 30′ 02” + 03H 53′ 55” 19 318 LUCIO ALVAREZ ROBERT HOWIE OVERDRIVE TOYOTA 14H 36′ 56” + 04H 00′ 49” 20 326 ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI MARCO SCOPINARO OVERDRIVE TOYOTA 14H 47′ 35” + 04H 11′ 28” 00H 20′ 00” 21 342 PHILIPPE BOUTRON MAYEUL BARBET SODICARS RACING 14H 58′ 04” + 04H 21′ 57” 22 330 JERÔME PELICHET EUGENIE DECRE RAIDLYNX 15H 12′ 48” + 04H 36′ 41” 00H 20′ 00” 23 314 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK X-RAID TEAM 19H 45′ 06” + 09H 08′ 59” 24 317 BORIS GARAFULIC FILIPE PALMEIRO X-RAID TEAM 23H 48′ 10” + 13H 12′ 03” 03H 00′ 00”













