Dakar 2018, Classifica generale auto dopo la 4a tappa (9 gennaio): Stéphane Peterhansel in vetta, dominio Peugeot, Amos 6°

Una quarta tappa dominata quella dalla Peugeot, suggellata da un tris d’assi: Loeb 1°, Sainz 2° e Peterhansel 3°. Un’egemonia che anche la classifica generale non può che confermare, facendo da contraltare alla giornataccia in casa Toyota. Strepitoso Eugenio Amos sesto in graduatoria.
LA CLASSIFICA DELLE AUTO DOPO LA QUARTA TAPPA
|POS.
|N°
|DRIVE-TEAM
|MARK-MODEL
|TIME
|1
|300
|
STEPHANE PETERHANSEL
JEAN PAUL COTTRET
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|10H 36′ 07”
|2
|306
|
SEBASTIEN LOEB
DANIEL ELENA
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|10H 43′ 02”
|3
|303
|
CARLOS SAINZ
LUCAS CRUZ
|TEAM PEUGEOT TOTAL
|10H 49′ 13”
|4
|301
|
NASSER AL-ATTIYAH
MATTHIEU BAUMEL
|TOYOTA GAZOO RACING SA
|11H 34′ 55”
|5
|309
|
BERNHARD TEN BRINKE
MICHEL PERIN
|TOYOTA GAZOO RACING SA
|11H 46′ 31”
|6
|335
|
EUGENIO AMOS
SEBASTIEN DELAUNAY
|TWO WHEELS DRIVE
|11H 55′ 49”
|7
|319
|
SHEIKH KHALID AL QASSIMI
XAVIER PANSERI
|PH-SPORT
|11H 57′ 16”
|8
|304
|
GINIEL DE VILLIERS
DIRK VON ZITZEWITZ
|TOYOTA GAZOO RACING SA
|11H 57′ 54”
|9
|311
|
MARTIN PROKOP
JAN TOMANEK
|MP-SPORTS
|11H 58′ 51”
|10
|312
|
JAKUB PRZYGONSKI
TOM COLSOUL
|ORLEN TEAM / X-RAID
|12H 11′ 37”
|11
|329
|
PATRICK SIREYJOL
FRANCOIS-XAVIER BEGUIN
|CUMMINS FRANCE
|12H 57′ 13”
|12
|305
|
MIKKO HIRVONEN
ANDREAS SCHULZ
|X-RAID TEAM
|13H 15′ 49”
|13
|334
|
PETER VAN MERKSTEIJN
MACIEJ MARTON
|OVERDRIVE TOYOTA
|13H 18′ 40”
|14
|320
|
ERIC BERNARD
ALEXANDRE VIGNEAU
|SODICARS RACING
|14H 11′ 07”
|15
|313
|
NICOLAS FUCHS
FERNANDO ADRIAN MUSSANO
|BORGWARD RALLY TEAM
|14H 11′ 20”
|16
|315
|
CARLOS SOUSA
PASCAL MAIMON
|RENAULT DUSTER TEAM
|14H 24′ 43”
|17
|327
|
MARCO BULACIA
EUGENIO ARRIETA
|MARCO BULACIA
|14H 27′ 28”
|18
|331
|
SEBASTIAN HALPERN
EDU PULENTA
|SOUTH RACING
|14H 30′ 02”
|19
|318
|
LUCIO ALVAREZ
ROBERT HOWIE
|OVERDRIVE TOYOTA
|14H 36′ 56”
|20
|326
|
ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI
MARCO SCOPINARO
|OVERDRIVE TOYOTA
|14H 47′ 35”
|21
|342
|
PHILIPPE BOUTRON
MAYEUL BARBET
|SODICARS RACING
|14H 58′ 04”
|22
|330
|
JERÔME PELICHET
EUGENIE DECRE
|RAIDLYNX
|15H 12′ 48”
|23
|314
|
YAZEED AL RAJHI
TIMO GOTTSCHALK
|X-RAID TEAM
|19H 45′ 06”
|24
|317
|
BORIS GARAFULIC
FILIPE PALMEIRO
|X-RAID TEAM
|23H 48′ 10”
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giandomenico.tiseo@oasport.it
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Foto: pagina facebook Dakar