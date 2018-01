Coppa Davis 2018, ottavi di finale: tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Spiccano Alexander Zverev, Cilic e Goffin

Tante stelle ma anche diversi assenti di rilievo: questo il quadro che offre l’elenco dei convocati per il primo turno di Coppa Davis. Se in Francia-Olanda i migliori delle due selezioni ci sono tutti, già in Giappone-Italia spicca l’assenza di Kei Nishikori tra le fila dei nostri avversari, e questo non fa che avvantaggiare i nostri ragazzi, presenti in ranghi compatti.

In Spagna-Gran Bretagna non ci saranno Rafael Nadal ed Andy Murray, con il primo che si è ritirato per un problema muscolare a Melbourne ed il secondo che si è operato all’anca e forse rientrerà a Wimbledon. Presenti invece i due più attesi in Australia-Germania: ci saranno Nick Kyrgios da una parte ed Alexander Zverev dall’altra.

Ghiotta occasione invece per il Kazakistan, che avrà di fronte una Svizzera priva di Roger Federer e Stan Wawrinka, mentre la Croazia potrà fregiarsi del runner up del primo Slam stagionale, Marin Cilic. Contro il Canada, privo di Milos Raonic, sarà interessante la sfida tra Denis Shapovalov e Borna Coric.

Nella Serbia non ci sarà Novak Djokovic, mentre negli Stati Uniti, che così sembrano avere la strada spianata verso il secondo turno, non mancheranno Sam Querrey e John Isner. Saranno presenti, in Belgio-Ungheria, infine, da un lato David Goffin e dall’altro Marton Fucsovics.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per le otto sfide.

Primo turno Coppa Davis 2018 – 2-4 febbraio

Francia-Olanda – Sede: Halle Olympique, Albertville, FRA (veloce – indoor)

Francia: Lucas Pouile, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut. Capitano: Yannick Noah.

Olanda: Robin Haase, Tallon Griekspoor, Thiemo de Bakker, Matwe Middelkoop, Jean-Julien Rojer. Capitano: Paul Haarhuis.

Giappone-ITALIA – Sede: Morioka Takaya Arena, Morioka, JPN (veloce – indoor)

Giappone: Yuichi Sugita, Taro Daniel, Go Soeda, Yasutaka Uchiyama, Ben Mclachlan. Capitano: Satoshi Iwabuchi.

ITALIA: Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Thomas Fabbiano, Simone Bolelli. Capitano: Corrado Barazzutti.

Spagna-Gran Bretagna – Sede: Club de Tenis Puente Romano, Marbella, ESP (terra rossa – outdoor)

Spagna: Pablo Carreno Busta, Albert Ramos Vinolas, Roberto Bautista Agut, Feliciano Lopez, David Ferrer. Capitano: Sergi Bruguera.

Gran Bretagna: Kyle Edmund, Cameron Norrie, Liam Broady, Jamie Murray, Dominic Inglot. Capitano: Leon Smith.

Australia-Germania – Sede: Pat Rafter Arena, Brisbane, AUS (veloce – outdoor)

Australia: Nick Kyrgios, Jordan Thompson, John Millman, Alex de Minaur, John Peers. Capitano: Lleyton Hewitt.

Germania: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk, Tim Puetz. Capitano: Michael Kohlmann.

Kazakistan-Svizzera – Sede: National Tennis Centre, Astana, KAZ (veloce – indoor)

Kazakistan: Mikhail Kukushkin, Dmitry Popko, Aleksandr Nedovyesov, Roman Khassanov, Timor Khabibulin. Capitano: Dias Doskarayev.

Svizzera: Henri Laaksonen, Adrian Bodmer, Marc-Andrea Huesler, Antoine Bellier, Luca Margaroli. Capitano: Severin Luthi.

Croazia-Canada – Sede: Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, CRO (terra rossa – indoor)

Croazia: Marin Cilic, Borna Coric, Viktor Galovic, Franco Skugor, Ivan Dodig. Capitano: Zeljko Krajan.

Canada: Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Peter Polansky, Frank Dancevic, Daniel Nestor. Capitano: Frank Dancevic.

Serbia-USA – Sede: Sportski Centar Cair, Nis, SRB (terra rossa – indoor)

Serbia: Dusan Lajovic, Laslo Djere, Nikola Milojevic, Pedja Krstin, Miljan Zekic. Capitano: Nenad Zimonjic.

USA: Sam Querrey, John Isner, Ryan Harrison, Steve Johnson. Capitano: Jim Courier.

Belgio-Ungheria – Sede: Country Hall du Sart-Tilman, Liegi, BEL (veloce – indoor)

Belgio: David Goffin, Ruben Bemelmans, Julien Cagnina, Joris de Loore. Capitano: Johan van Herck.

Ungheria: Marton Fucsovics, Attila Balazs, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Gabor Borsos. Capitano: Gabor Koves.













Foto: Profilo Twitter Fabio Fognini