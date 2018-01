Combinata nordica, Mondiali Juniores 2018: Ondrej Pazout in trionfo a Kandersteg! Oftebro e Loomis sul podio, Kostner undicesimo

Suona l’inno della Repubblica Ceca nella prima gara dei Mondiali Juniores 2018 di combinata nordica, in corso di svolgimento a Kandersteg, in Svizzera. Il ceco Ondrej Pazout ha dominato la Gundersen che ha aperto le danze nella competizione, sfoderando un salto magistrale dal trampolino normale HS109 e gestendo il vantaggio nella 10 km di fondo. Pazout è partito con un margine di 11” sul connazionale Jan Vytrval prima del segmento di fondo ed è riuscito ad acquisire ulteriore vantaggio su tutti gli avversari nella prima metà gara, salvo cedere pian piano secondi ai suoi inseguitori. Nell’ultimo chilometro, però, Pazout ha resistito ai tentativi di rimonta del norvegese Einar Lunas Oftebro e dello statunitense Ben Loomis, arrivati quasi a ridosso dell’atleta ceco e giunti rispettivamente secondo e terzo al traguardo, e ha conquistato il primo oro dei Mondiali. Per Vytrval, invece, c’è soltanto la quinta posizione ad oltre 40” dal vincitore, mentre l’austriaco Johannes Lamparter è giunto ad un passo dalla medaglia, chiudendo quarto a 16” da Pazout.

L’italiano Aaron Kostner, fresco di convocazione per le Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang, si è dovuto accontentare dell’11° posto in rimonta in una gara compromessa da un salto non impeccabile. Kostner ha recuperato ben 16 posizioni nel fondo, ma la sua abilità sugli sci stretti non gli è bastata per insidiare i migliori. Discreta, invece, la prova di Mirco Sieff, 25° e autore di un buon recupero nel fondo, mentre Domenico Mariotti (37°) e Denis Parolari (42°) hanno chiuso nelle retrovie. Il programma prevede nei prossimi giorni una staffetta, giovedì 1 febbraio, e una Prova Sprint con trampolino normale e 5 km di fondo, che sabato 3 febbraio chiuderà formalmente la rassegna iridata.

CLASSIFICA FINALE

1 Andrej Pazout (CZE) 22’58”3

2 Einar Luras Oftebro (NOR) +2”3

3 Ben Loomis (USA) +8”3

4 Johannes Lamparter (AUT) +16”2

5 Jan Vytrval (CZE) +40”6

11 Aaron Kostner (ITA) +1’10”3

25 Mirco Seiff (ITA) +2’46”5

37 Domenico Mariotti (ITA) +4’16”1

42 Denis Parolari (ITA) +4’43”5













Foto: Facebook Aaron Kostner