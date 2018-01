Ciclismo, Vincenzo Nibali bloccato da un virus intestinale! Lo Squalo dà forfait alla Vuelta San Juan

Vincenzo Nibali non prenderà il via della Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale dello Squalo. Il siciliano è infatti a letto con 38 di febbre a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a dare forfait. Un vero peccato per il 33enne che per ben otto volte nelle ultime 10 stagioni aveva esordito sulle strade sudamericane. La corsa oggi scatterà senza di lui.

Il capitano della Bahrain Merida guarirà nel giro di qualche giorno insieme al fratello Antonio, anch’egli colpito dal virus, e rimarrà in Argentina per allenarsi. Dunque la stagione di Enzo incomincerà a tutti gli effetti con il Tour of Oman, dal 13 al 18 febbraio.