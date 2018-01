Ciclismo, Tour de France 2019 – Grande partenza a Bruxelles! Prima tappa dedicata a Eddy Merckx, poi la cronosquadre

Il Tour de France 2019 scatterà da Bruxelles (Belgio). La Grande Partenza della Grand Boucle dell’anno prossimo è prevista per sabato 6 luglio: una tappa in linea di 192km con partenza nel centro della capitale belga e arrivo davanti al Palazzo Reale di Laeken. La frazione, che passerà anche sul mitico Muro del Grammont e dal villaggio di Woluwe-Saint-Pierre, sarà dedicata a Eddy Merckx: il memorabile Cannibale che ha vinto cinque Tour de France e che proprio in quella cittadina indossò la sua prima maglia gialla nel 1969.

La seconda tappa, invece, sarà una cronometro a squadre: 28km con partenza nel Parco Reale dell’Atomium, sempre a Bruxelles. Poi ci si dirigerà verso la Francia nella frazioni successive ma il percorso completo verrà svelato soltanto in autunno, salvo indiscrezioni varie nel corso dell’anno.