Ciclismo, Peter Sagan debutta in Australia! Il Tour Down Under poi la visita a Papa Francesco: donerà una bici al Pontefice!

Peter Sagan è pronto per l’attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, Peter Kennaugh e Daniel Oss.

A svelare il programma è stato lo stesso ciclista in un’intervista rilasciata all’Adelaide Advertiser: dopo aver vinto tre rassegne iridate consecutive (impresa mai riuscita nella storia del ciclismo), Peter Sagan punta a un’altra grande stagione da protagonista anche se il Mondiale di Innsbruck sembra davvero troppo difficile per lui. Di rientro dal Tour Down Under, che si concluderà il 21 gennaio, il 27enne volerà a Roma per incontrare Papa Francesco: il 24 gennaio visita in Vaticano e porterà in dono una bici realizzata dalla Specialized appositamente per il Pontefice. Sarà una grande emozione per Sagan che è molto religioso: con lui ci saranno la moglie e la piccola Marlon che potrebbe essere battezzata proprio da Sua Santità. Successivamente prevista una vista alla Cappella Sistina.