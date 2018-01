Ciclismo, Omar Di Felice a caccia della nuova impresa: Giro d’Islanda in solitaria per il romano

Omar Di Felice è pronto per regalarci una nuova magia. Il 37enne fondista romano è infatti atteso da un’autentica impresa: il Giro d’Islanda in solitaria. La sfida prevede 9 giorni in bicicletta, totalmente solo e senza auto di supporto. Dovrà percorrere il periplo dell’isola lungo i 1400km della Ring Road (la suggestiva Route 1): un totale di 3400km.

Stiamo parlando di una delle grandi icone del ciclismo estremo. Tra le sue tante imprese basta citare la Parigi-Roma (1600km no stop in 72 ore), una mitica solitaria da Helsinki a Capo Nord (8 tappe attraversando il circola polare artico) oltre ovviamente ad aver scalato le salite più celebri che ammiriamo al Giro, al Tour e alla Vuelta. Potremo seguire la sua impresa sui suoi canali social ma anche sull’app Racemap.