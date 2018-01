Ciclismo: il calendario di gennaio 2018. Tutte le date delle corse del mese, c’è il Tour Down Under

Tutto pronto alla nuova stagione: inizia il grande ciclismo internazionale in questo 2018 con le prime gare in questo gennaio. Andiamo a scoprire il calendario con tutte le date: ci sono gli attesi Tour Down Under (prima corsa World Tour dell’anno) e Vuelta San Juan (sarà presente Vincenzo Nibali).

Data Nome Classificazione Categoria 11.01 – 14.01 Santos Women’s Tour 2.1 WE 12.01 – 21.01 Vuelta al Tachira en Bicicleta 2.2 ME 15.01 – 21.01 La Tropicale Amissa Bongo 2.1 ME 16.01 – 21.01 Santos Tour Down Under 2.UWT ME 17.01 – 21.01 New Zealand Cycle Classic 2.2 ME 21.01 – 28.01 Vuelta a San Juan Internacional 2.1 ME 24.01 – 27.01 Sharjah Tour 2.1 ME 25.01 Trofeo Campos, Porreres, Felanitx, Ses Salines 1.1 ME 25.01 – 28.01 Tour of Indonesia 2.1 ME 26.01 – 29.01 Tour International des Zibans 2.2 ME 26.01 Trofeo Lloseta – Andratx 1.1 ME 27.01 Gravel and Tar 1.2 ME 27.01 Trofeo Serra de Tramuntana 1.1 ME 27.01 Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.1 WE 28.01 Trofeo Palma 1.1 ME 28.01 Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.UWT ME 28.01 Grand Prix Cycliste la Marseillaise 1.1 ME 30.01 – 31.01 Womens Herald Sun Tour 2.2 WE 31.01 – 04.02 Etoile de Bessèges 2.1 ME 31.01 – 04.02 Coupe des Nations de l’Espoir Blue Line 2.Ncup ME 31.01 – 04.02 Herald Sun Tour 2.1 ME 31.01 – 04.02 Volta a la Comunitat Valenciana 2.1 ME

Foto: Valerio Origo