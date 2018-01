Ciclismo: Elia Viviani chiude al secondo posto a Melbourne nella Towards Zero Race

Prosegue l’ottimo inizio di stagione di Elia Viviani. Il corridore azzurro della Quick Step, reduce dalla vittoria nella terza tappa del Tour Down Under a Victor Harbon, ha centrato un altro ottimo risultato nella Towards Zero Race, in Australia, chiudendo al secondo posto preceduto allo sprint dall’irlandese della Bora-Hansgrohe Sam Bennett. Terzo l’australiano Steele von Hoff, non nelle posizioni che contano invece Caleb Ewan. Buone indicazioni dunque per Viviani in vista della Cadel Evans Great Ocean Road Race di domenica.













Foto: profilo twitter Elia Viviani