Ciclismo, Davide Cassani: “Con o senza Froome, Vincenzo Nibali può lottare per il Tour de France”

Gli obiettivi 2018 di Vincenzo Nibali sono tracciati: una primavera in cui puntare alle classiche, con il mirino sulla Liegi-Bastogne-Liegi, poi l’assalto al Tour de France, prima di affrontare la Vuelta in preparazione ai Mondiali di Innsbruck.

Alla Grande Boucle lo Squalo dovrebbe ritrovarsi come grande avversario Chris Froome. Il condizionale è d’obbligo, perché il britannico si trova a fare i conti con la positività al salbutamolo su cui solo nei prossimi mesi verrà fatta chiarezza. Il ct Davide Cassani, tuttavia, ha spiegato a Tuttosport che, a prescindere o meno dalla presenza del ‘keniano bianco’, non muteranno di una virgola le ambizioni di Nibali: “Vincenzo ha fatto una gran stagione 2017, chiudendo con la vittoria al Lombardia, dopo i podi al Giro e alla Vuelta. Credo sia giustamente molto ambizioso per il Tour. Froome è un’incognita che spero venga chiarita al più presto dall’UCI, ma al Tour non ci sarebbe solo lui: Quintana ha chiuso l’ultimo Giro davanti a Nibali, quindi non può essere sottovalutato. In ogni caso credo che, per quello che si è visto alla Vuelta, Vincenzo possa puntare alla maglia gialla, con o senza Froome“.

Il 57enne romagnolo è convinto che anche Fabio Aru possa giocarsi carte importanti al prossimo Giro d’Italia: “Lì l’incognita si chiama Dumoulin. Fabio sa che l’olandese gli strapperà 2-3 minuti a cronometro. E’ un divario ampio, ma non incolmabile e, dopo due podi e aver indossato la maglia gialla al Tour, è giusto che Aru corra il Giro per finirlo in maglia rosa“.

Nibali e Aru torneranno poi ad essere compagni di squadra in Nazionale per i Mondiali di Innsbruck. L’operazione iridata scatterà a breve, come ha annunciato Cassani: “Subito dopo la Milano-Sanremo, andremo in Austria per visionare il percorso del Mondiale. E insieme a noi dovrebbe esserci anche Gianni Moscon“.













Foto: Pier Colombo